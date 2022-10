Izegemnaar Stijn Vanheste haalt podium op BK Powerliften

Op zondag 23 oktober vond het Belgisch Kampioenschap powerliften plaats. Izegemnaar Stijn Vanheste (30) kon er de derde plaats veroveren in de -74kg en verbeterde zijn vorig record met 30 kilogram.

“Omdat ik niet echt wist wat de tegenstanders zouden doen, had ik niet echt hoge doelstelling vooropgesteld”, vertelt Stijn Vanheste. “Het enige wat ik voor ogen had, was om mijn totaal te verbeteren en om zo veel mogelijk kilo’s te heffen. Bij squat deed ik 190 kilogram, bij benchpress 120 kilogram en bij deadlift 227,50 kilogram. Daarmee kom ik op een totaal van 537,50. Dat is 30 kilogram beter dan mijn vorig record.”

Schepje bijgedaan

“Eens we aan het onderdeel van de deadlift toegekomen waren, wist ik al snel dat als ik 220 zou trekken derde zou worden. En dat heb ik ook gedaan in mijn tweede beurt om de plaats veilig te stellen. Om de dag goed af te sluiten heb ik er toch nog een schepje bijgedaan en 227,50 gedaan. Ook omdat ik er voor mezelf het maximale wou uithalen.”

“Dit jaar deed ik nog mee in de -74 kilogram, maar volgend jaar zal ik in een gewichtsklasse hoger meedoen (-83 kilogram). Dit omdat het iedere keer moeilijker en moeilijker wordt om in de -74 kilogram mee te doen.” (RV)