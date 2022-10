Izegemnaar Femke Tack (17) met nationale handbalploeg naar Italië: “Als een van de jongsten was selectie toch een verrassing”

Femke Tack begon in november 2016 te handballen bij HBC Izegem en is nu aan haar zesde seizoen toe bij de club. Na een aantal selecties bij de Young Black Arrows, werd ze ook opgemerkt door de Black Arrows, het Belgisch nationaal handbalteam.

“Voordat ik begon met handballen, heb ik nog bij KSV Roeselare gevoetbald en aan atletiek gedaan bij FLAC Izegem”, opent de nog maar 17-jarige Femke Tack uit Emelgem, die sociale en technische wetenschappen volgt aan het IdP in Izegem. “Zo’n zes jaar geleden proefde ik van het handbal bij HBC Izegem. Ik besefte van mezelf niet dat ik er écht goed in ben. Mijn vrije tijd besteed ik zoveel mogelijk aan de sport. Zo ben ik ook hulptrainer en doe ik aan fitness in functie van handbal.”

Hard werken

De selectie met de Black Arrows naar Italië komt niet uit het niets voor Femke. “In 2019 heb ik aan de Oost-West selectie meegedaan. Met die ploeg deden we mee aan IRT-tornooien. Op een van die IRT-tornooien werd ik gevraagd om een selectietraining mee te doen met de Young Black Arrows. Daarna werd ik geselecteerd voor iedere training of stagemoment met de Young Black Arrows. Op 1 oktober 2022 was er opnieuw een selectietraining, deze keer samen met de Black Arrows. Op die training heb ik vernomen dat ik geselecteerd was om mee te gaan op de vriendschappelijke dubbelinterland in en tegen Italië met de Black Arrows. Toch was deze selectie voor mij een totale verrassing omdat ik een van de jongsten ben. Ik blijf hard werken en hoop dat er nog meer komen. De trainingen bij de nationale ploeg zijn veel intenser dan die bij mijn club HBC Izegem. We werken aan snelle balwisselingen, zodat deze een automatisme worden.”

Talentvolle ploeg

“Bij de Black Arrows sta ik op rechterhoek, maar bij HBCI speel ik als rechteropbouwer. Daardoor zijn de trainingen heel verschillend voor mij. Maar daar steek ik dan ook heel wat van op. Er zit aardig wat potentieel in de Black Arrows”, weet Femke. “Er zitten heel wat getalenteerde speelsters bij. Spijtig dat we niet meer belangstelling en ondersteuning krijgen zoals dat voor andere ploegsporten wel het geval is. De Black Arrows willen zich kwalificeren voor het Europees Kampioenschap in 2024. Ik verwacht dat ik veel zal bijleren uit deze twee interlands. Over de tegenstander weet ik eigenlijk niet zo veel, dus ik weet niet zo goed waar ik mij aan mag verwachten. In ieder geval heb ik er ontzettend veel zin in en ik vind het natuurlijk ook bijzonder spannend om op dit niveau mee te mogen als 17-jarige en ervaring op te doen met de nationale ploeg. Mijn grote voordeel is dat ik linkshandig ben. Verdedigen is een van mijn sterktes, een zwakte is dat ik mijn arm tijdens het passen te laag houd en dat ik niet goed naar buiten kan aanvallen, maar daar wordt aan gewerkt. Ik zou heel graag in eerste nationale spelen en misschien ooit eens in een buitenlandse ploeg. Dit moet natuurlijk combineerbaar zijn met mijn studies, want met handbal alleen kom je er niet”, besluit Femke.