Izegemnaar Bram Bossuyt trots op eerste full-distance-triatlon in Oostenrijkse Klagenfurt: “Het staat nu al vast dat dit zeker niet mijn laatste Ironman wordt”

De Izegemse Triatlonclub EFC-JODA-ITC zakte vorige zondag met elf atleten af naar het Oostenrijkse Klagenfurt, waar ze zich wilden meten in een volledige triatlon. Izegemnaar Bram Bossuyt deed dit in 10 uur en 45 minuten en was daarmee de eerste van EFC-JODA-ITC die over de eindmeet kwam.

“Ironman Klagenfürt was mijn eerste full-distance-triatlon”, opent de 38-jarige Bram Bossuyt uit Izegem. “Op zich is en blijft finishen in een eerste IM al een prestatie op zich maar stiekem hoopte ik te finishen onder 11 uur. Je weet uiteraard van jezelf wat je kan en hoopt dan ook dat die dag – na vele en harde trainingsuren – alle puzzelstukken in elkaar zullen vallen. Je gaat er dan ook keihard tegenaan om die doelstelling te behalen. Wanneer dit dan ook lukt, is de voldoening des te groter.”

Loden hitte

“Als eerste clublid van EFC-JODA-ITC finishen was buiten mijn verwachtingen. Op zich ook zeker geen doel voor de start van de wedstrijd. Altijd wel leuk meegenomen gezien er binnen de club ook wel ruimte is voor een gezonde, sportieve ‘concurrentie’. Onverwacht finishte ik als eerste clublid, niettegenstaande ik geen goede zwemmer ben ten opzichte van mijn clubgenoten die aan de start stonden. Na het zwemmen start voor mij bij iedere wedstrijd een inhaalrace. Dan is het een zaak om die positie te kunnen vasthouden tot aan de finish. Dit is me dan ook gelukt.”

“De wedstrijdomstandigheden waren echt wel hard. De hitte nam toe tijdens het fietsen en op de klap toe was er ook weinig wind. De marathon werd dan ook afgewerkt onder een tropische hitte van 33 à 35°C. Gelukkig verdraag ik dat goed en put ik moed uit de vele ‘slachtoffers’ die dan jammer genoeg wel geraakt worden door onder andere de hitte.”

“Ironmanwedstrijden in clubverband zijn schitterende momenten. Je traint veelal samen voor eenzelfde doel en brengt veel momenten samen door. Het staat vast dat dit niet mijn laatste full-distance-IM was. Het is een veel te mooi verhaal geweest om maar één keer mee te maken.” (RV)