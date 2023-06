Izegemnaar Beny Verbeke breekt wereldrecord: “Nu nog even genieten van Sardinië”

In het weekend van vrijdag 2 juni tot en met zondag 4 juni vond in Sardinië, Italië het Wereldkampioenschap powerliften plaats. Izegemnaar Beny Verbeke brak er een nieuw wereldrecord en werd zo ook wereldkampioen in zijn klasse.

Beny brak met 277,5 kg een nieuw wereldrecord bij de masters 55/60 – 90 kg. Bovendien had hij de best lift in de open klasse.

“Ik ging eigenlijk voor 280, maar het is uiteindelijk 277,5 geworden”, vertelt Beny trots. “Toch ben ik tevreden want 14 dagen geleden heb ik nog een kleine blessure gehad, dus was het wel een vraagteken wat er ging uitkomen vandaag. Ik had ook wel geen topdag. Nu nog even genieten van het mooie Sardinië”, besluit Beny. (RVEI)