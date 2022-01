Izegem Tribes treden toe tot BeNe League American Football: “Dit seizoen thuiswedstrijden tegen Hilversum en Groningen”

Het gaat de Izegemse American Football-club Izegem Tribes voor de wind. De club telt 110 spelende leden, drie jeugdploegen en en tal van vrijwilligers. En het maakte nu deel uit van het kransje van zes teams dat straks zal aantreden in BeNe League. “Een uitdaging waar we naar uitkijken”, zegt voorzitter Willem Demuynck.

De geschiedenis van de Izegem Tribes gaat al terug tot in 1989. In dat jaar sloten ook Willem en zijn broer Pieter Demuynck zich aan bij het American Footballteam. “Toen stond op de voorpagina van De Weekbode dat de Moeskroen Redskins in Izegem een nieuw veld en uitvalsbasis gevonden hadden en ze zochten spelers. De Izegem Redskins waren geboren. In 1994 werd ook een trainingsunit in Oostende opgericht, in 2013 gingen de Ostend Pilots op eigen benen staan. Ondertussen hebben wij met onze eigen club ook een interne reorganisatie achter de rug. We recruteren onze spelers ook uit een bredere regio, zo spelen ook enkele Franse jongens uit Rijsel bij ons. Straks komt ook een Amerikaanse coach om ons op het seizoen voor te bereiden. En ondertussen waren we al in gesprek geraakt met wat Nederlandse ploegen om de BeNe League op te richten.”

Als de trein passeert…

Die komt er dus ook dit seizoen en samen met de Limburg Shotguns (Beringen) maken de Izegem Tribes daar als Belgische ploeg deel van uit, samen met teams uit Amsterdam, Arnhem, Hilversum en Groningen. “Met die Bene League willen we het sportieve niveau nog omhoog stuwen. Maar wie zien het ook breder dan louter het sportieve, we willen onze sport ook naar het publiek in de markt zetten en een breder bereik nastreven. Ook naast het veld zorgen we met verlichting, muziek, cheerleaders, drankstandjes… dat de sfeer er ook in zit.”

De competitie komt dus boven de gewone nationale competitie te staan. “Wij treden dus inderdaad niet meer aan in de hoogste klasse, maar spelen dus uitsluitend een seizoen in de Bene League. We bekampen de vijf andere teams telkens één keer, uit of thuis. Daarna volgen nog de nacompetitie en er zal ook een bekercompetitie zijn. Het is natuurlijk toch wat een stap in het onbekende, maar de trein passeerde en samen met de coaches en het bestuur besloten we om op deze trein te stappen. Dit past ook in het groeiproces van de club.”

Breed recruteren

De sleutel ligt daarbij ook bij de jeugd. “We zijn een nichesport en moeten dus breed recruteren, onze jeugdspelers komen uit heel Zuid-West-Vlaanderen. We hebben er nu een 80-tal. Onze jeugd speelt ook in de Beneluxcompetitie. Na de U19 en U16 hebben we nu ook een U13-werking. American Football is een contactsport, maar bij de jongsten wordt dat contact nog vermeden. Daar dragen de spelers vlagjes en die moeten de tegenstanders trachten te ontfutselen. Maar zo leren de jongsten wel hoe het er tactisch aan toe gaat. Nu al komt een vierde van de spelers van onze eliteploeg uit de jeugdwerking, we zouden dat graag nog verdubbeld zien.”

Ik heb 24 jaar gespeeld, maar als blocker moest ik tijdens de match nooit een bal vastpakken

In de Bene League zal Izegem Tribes twee thuiswedstrijden spelen. “Op zaterdag 26 maart nemen we het op tegen Hilversum, op zaterdag 7 mei tegen Groningen. Het seizoen openen we op zaterdag 5 maart tegen de Amsterdam Crusaders. Dat is ook de favoriet voor de titel, zelf zijn wij eerder subtop. Bij de verplaatsingen zullen we uiteraard het nuttige aan het aangename koppelen en ook onze thuiswedstrijden moeten telkens top worden.”

Open trainingen

De Nederlandse tegenstanders zijn niet onbekend voor de Izegem Tribes. “Voor het seizoen spelen we jaarlijks ook oefenwedstrijden tegen hen, dat doen we ook om onze tactiek niet vrij te geven aan onze Belgische tegenstanders. Ook verre verplaatsingen zijn we gewend. Uiteraard zijn er ook wat extra kosten verbonden aan die Bene League. We zijn een niet-betalende sport, maar onze omkadering kost natuurlijk wel geld. Onze spelers krijgen geen vergoedingen. Integendeel, ze betalen zelf mee de bus als we op verplaatsing gaan. Dat biedt het voordeel dat al onze spelers ook gepassioneerd zijn door het spelletje. Maar we doen ook enkele financiële acties om geld in het laatje te brengen en we hebben ook onze sponsors.”

Van beren van venten tot lichtvoetige spelers, er is voor iedereen plaats bij ons

American Football is een sport die open staat voor iedereen. “Iedere trainig bij ons is ook een open training. De elite traint op dinsdag- en donderdagavond, de jeugd op maandag- en woensdagavond en op zaterdagvoormiddag. De sport is ook toegankelijk voor iedereen: wij hebben spelers bij de seniores die 60 kilogram wegen, anderen meer dan 130 kg. Van lichtvoetige snelle spelers tot beren van venten. Door de verschillende posities op het veld hebben we ook verschillende profielen nodig. Ik heb in totaal 24 jaar gespeeld, maar heb ik een match nooit een bal vast gehad. Ik was immers blocker. American Football wordt ook wel eens fysisch schaken genoemd, omdat het naast een contactsport ook een denksport is. En iedere pion heeft zijn rol te spelen op het veld.”

Dank aan de vrijwilligers

Bij de Izegem Tribes heeft men ook aandacht voor G-sport en ook een vijftal meisjes maakt al deel uit van de jeugdwerking. “Naast onze 110 spelende leden kunnen we nog een beroep doen op heel wat ouders en andere vrijwilligers. Zij dragen mee deze mooie club. In de aanloop naar het seizoen zullen we onze nieuwe shirts voorstellen en brengen we ook nog ander nieuws naar buiten. Ook het 30-jarig bestaan van de club konden we door corona nog niet vieren, maar dat maken we wel nog eens goed.”