Ivan Ameele uit Middelkerke vijfde op EK zeilwagenrijden in De Panne

Ivan Ameele nam deel in de klasse 3 op het EK zeilwagenrijden in De Panne. “Ik ging voor meer, maar een inschattingsfout besliste er anders over”, vertelt Ivan. Ivan Ameele is een 56-jarige geboren en getogen Middelkerkenaar.

Hij kreeg de passie voor het zeilwagenrijden met de paplepel mee. “Mijn vader Georges won verschillende titels in de klasse 2 en was 44 jaar lang constructeur van zeilwagens en ik werd vanaf mijn 18de de fabriekspiloot. Eigenlijk reed ik al vanaf mijn zevende rond”, aldus Ivan.

EK voor eigen volk

Het voorbije EK vond plaats in De Panne, waar Ivan is aangesloten bij RSYC. “Vroeger was ik lid in Middelkerke, sinds tien jaar ben ik aangesloten in De Panne. Daar is meer ruimte om te kunnen zeilwagenrijden. Een EK voor eigen volk is altijd leuk.” Ivan werd vijfde individueel in klasse 3, de klasse waar de meeste landen aan deelnemen, en tweede in het landenklassement.

“Vooraf lagen de ambities hoger. Door een stomme fout gaf ik de zege in de eerste manche nog uit handen. Het deelnemersveld was heel sterk en uiteindelijk kan ik me er wel bij neerleggen. Mijn specialiteit is rijden met hoge snelheid. Op een van de wedstrijddagen was er geen race, omdat de wind het te gevaarlijk maakte. Toen haalde ik tijdens een trainingsrit met een speciaal zeil snelheden tot 130 kilometer per uur.”

Nog twee races

Sinds 1985 miste hij hoogstens twee EK’s. Ivan heeft al een mooi palmares bijeen gereden. “Vorig jaar haalde ik nog brons, net als op vijf andere EK’s. Voorts pakte ik twee keer zilver op een EK en behaalde ik ook twee Europese en negen Belgische titels. De komende weken wil ik nog enkele races afwerken in het noorden van Frankrijk: de GP in Hardelot en de Endurance in Berck.”

“Zolang het kan, blijf ik doorgaan. Het is een passie waar je niet zomaar afscheid van kan nemen”, besluit Ivan, die zaakvoerder is bij Westhoek Kranen. “We plaatsten tijdens het EK een kraan op het strand om zo mooie luchtfoto’s te kunnen nemen.”

(API)