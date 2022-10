Ivan Ameele rijdt naar brons op het EK zeilwagenrijden

Ivan Ameele uit Middelkerke heeft op het strand van Sainte-Cécile in het Franse Camiers brons behaald op het Europees kampioenschap zeilwagenrijden. Hij deed dat in de fameuze Klasse 3. Die klasse wordt ook wel eens de formule 1 van de zeilwagensport genoemd omwille van de hoge snelheden die kunnen worden behaald.

Op het EK in Frankrijk werd er ook gereden in de Klasse 2 en 5 en de Standaardklasse. De indeling gebeurt naar de grootte van het zeiloppervlak en naar een aantal specificaties qua lengte en breedte van de wagen. Tijdens zo een kampioenschap wordt het uiterste gevraagd van de zeilers en het materieel. De strandzeilers behalen namelijk snelheden van ruim honderd kilometer per uur, puur op windkracht.

Ivan Ameele is eigenaar van de onderneming Westhoek Kranen. Hij behaalde meermaals de titel van Belgisch kampioen strandzeilen en was in die discipline ook twee keer Europees kampioen. Nu moest hij zich tevreden stellen met een derde plaats, na de Fransen Gérémy Devin en Richard Pochet. Henri Demuysere uit De Panne eindigde op de vierde plaats in de Klasse 2 of de iets grotere zeilwagens.

Het Belgische team werd in Frankrijk ietwat onthoofd want enkele dagen voor de start van het EK moest de Belgische Federatie der Land Yacht Clubs (BFLYC) echter het forfait aankondigen van twee van hun beste piloten in de Klasse 3. Zowel Jan Vercammen uit Koksijde als Egon Plovier uit Oostende, als wereldkampioen in 2018 en Europees kampioen in 2019, konden wegens gezondheidsredenen niet deelnemen.

Op het EK was er een deelname van circa honderd rijders uit zeven verschillende landen. Het Europees kampioenschap komt overigens in 2023 naar ons land en heeft dan in De Panne plaats van 30 september tot en met 6 oktober. (ACR)