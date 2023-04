Isaura Maenhaut en Anouk Geurts zeilen een zesde plaats in Frankrijk

In de 49erFX-klasse van de Semaine Olympique Française voor de kust van het Franse Hyères vaarden Isaura Maenhaut (RBSC Duinbergen) en Anouk Geurts (VVW Inside Outside Oostende) een knappe wedstrijd.

Dit team vatte de olympische week aarzelend aan maar ze klommen steeds hoger in de rangschikking. Beiden hadden minder last van de zware weersomstandigheden en ze behaalden in de finale-races zelfs driemaal een tweede plaats in hun races. Zo mocht het team Maenhaut-Geurts als derde in de tussenstand naar de medalrace. Daarin eindigden ze pas op de negende stek waardoor ze als zesde finishten in de eindstand, weliswaar met slechts vier punten achterstand op de derde. (PR)