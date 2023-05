IRWV kan titel pakken in het kajakpolo: “Tweede plaats van vorig seizoen graag doorspoelen”

Zondag 14 mei is er de apotheose van het Belgisch kampioenschap kajakpolo. De Ieperse club IRWV wil na de tweede plaats van vorig seizoen weer aanknopen met een titel. Dit zou dan een deelname aan de Champions League in oktober opleveren.

Kajakpolo is een kruising tussen waterpolo, rugby en kajak. Het wordt gespeeld op een veld van 23 op 35 meter, waarbij de doelen 2 meter boven het wateroppervlak opgesteld zijn. Elke ploeg bestaat uit 5 spelers en 3 wisselspelers en een wedstrijd duurt twee keer tien minuten. In Ieper hebben ze met IRWV (Ieperse Roei –en Watersportvereniging) een club die al jaren aan de top van België meedraait. In de competitie staan er vier manches op het programma van telkens drie à vier matchen en zondag is er de afsluitende manche in Ieper. “Na een algemene competitie spelen we nu – zoals in het voetbal – play-offs met halvering van de punten”, vertelt speler Seppe Casier (27). “We hebben momenteel een match minder gespeeld dan leider Turnhout. Als we zondag alles winnen, zijn we kampioen. Dat is trouwens ook ons doel, want vorig jaar moesten we genoegen nemen met een tweede plaats. De jaren ervoor pakten we wel de titel. Als we slagen in onze opzet, dan mogen we in oktober deelnemen aan de Champions League in het Spaanse Cadiz. Ook de tweede mag daaraan meedoen, vorig jaar vond dit in het Noord-Ierse Belfast plaats.”

Opnieuw roeien

De wedstrijden starten om 9 uur aan de Oostkaai 18. “Wij beginnen om 10.10 uur tegen WKV Veurne. Later volgen nog Gekko Gent om 13.05 uur en TKC Turnhout om 14.50 uur. In onze vernieuwde cafetaria zal je terecht kunnen voor een natje en een droogje. We hopen op een mooie opkomst. Na de competitie trekken we nog naar Duitsland voor de Deutschland Cup in Essen”, geeft Seppe mee, die ook bestuurslid is. “Ik ben al meer dan tien jaar speler en sinds enkele jaren ook bestuurslid. Ik hou me onder meer bezig met social media. We tellen nu rond de 50 leden en bieden weer roeien aan. Origineel was dit een roeiclub, dus wilden we dit nieuw leven inblazen”, besluit de Zonnebekenaar die werkt als developer. (API)