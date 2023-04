IRONMAN-weekend in Knokke-Heist is volledig uitverkocht

Op 9 september 2022 kondigde IRONMAN zijn terugkeer naar België aan met de IRONMAN 70.3 op 16 september en de IRONMAN 5150 op 17 september in Knokke-Heist. Zowel de race op zaterdag als de race op zondag zijn nu officieel uitverkocht.

In Knokke-Heist zien we op zaterdag 16 september 2023 het eerste luik van het IRONMAN-weekend op het programma staan met de IRONMAN 5150, een triatlon over de olympische afstand. Perfect voor atleten die hun eerste stappen willen zetten in de sport of voor zij die van een snelle en spannende wedstrijd houden. Als we het deelnemersveld gaan uitpluizen, zien we dat ruim 98% van alle deelnemende triatleten uit Europa komt. En als gastland moet België zeker niet onderdoen, want 87% van alle deelnemende Europeanen zijn Belgen. Uit de inschrijvingen blijkt dat ook deelnemers uit Noord- en Zuid-Amerika en Azië afreizen naar Knokke-Heist om de triatlon in de kustgemeente aan hun palmares te kunnen toevoegen.

Op zondag zullen triatleten van over de hele wereld deelnemen aan de IRONMAN 70.3 waarbij ze 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen door het idyllische West-Vlaanderen. We mogen letterlijk, atleten van elk werelddeel ontvangen. Venezuela, Costa Rica, Rwanda, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, India, Canada, Brazilië, Maleisië, Vietnam, Sri Lanka, Oceanië, Antarctica… Vanuit alle windrichtingen in de wereld zullen sportievelingen naar Knokke-Heist reizen om hun grenzen te verleggen. Van alle Europese deelnemers heeft 71% een Belgische identiteit. De top vijf vullen we aan met op een tweede plaats Frankrijk, daarna Nederland en Duitsland en als vijfde, met 4% van de Europese inschrijvingen is er Groot-Brittannië.