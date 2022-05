Iris schrijft clubgeschiedenismet eerste zwarte gordel

In het bijna 40-jarig bestaan van Judoclub Veldegem schreef Iris Van Hove (43) clubgeschiedenis. Zij is de allereerste vrouwelijke judoka die de zwarte gordel, het hoogste kleur in de sport, kon behalen in de club. Na haar glansprestatie hoopt ze haar kennis aan de jeugdige groep door te geven.

Voor wie in de judosport met een witte gordel begint, spreekt een zwart exemplaar tot de verbeelding. “Bloed, zweet en tranen”, vat Iris Van Hove haar titel samen. Meerdere mannelijke leden dragen al de zwarte band. Als eerste vrouwelijke judoka van Judoclub Veldegem behaalde Iris nu ook deze felbegeerde graad: de ‘zwarte gordel – 1ste dan.’ Een half jaar bereidde ze zich met houdgrepen, kantel- en valtechnieken voor op haar examen voor de commissie van de Vlaamse Judofederatie. Waar de meeste leden van Judosport Veldegem op jonge leeftijd met judo beginnen, startte Iris door dochter-judoka pas op haar 32ste. Na tien jaar vastberaden inzet en talent voelt haar hoogste graad als een ware bekroning voor haar eigen doorzetting, maar evengoed voor haar club.

“Een zwarte band kan je behalen tijdens judocompetitie, waar ze vlugger een klein foutje door de vingers zien. Maar ik koos voor een technisch examen voor de meer perfecte weg.

Samenwerking

“Vanaf het moment dat je voor de commissie van de Vlaamse Judofederatie de mat betreedt, worden de 18 worpen nauwgezet beoordeeld. Mijn gordel is ook de verdienste van mijn coach en onze hoofdtrainer Zeno Vandierendonck, op wie ik ingespeeld was. Competitie met mogelijke blessures zal ik mijden. Mijn doel is om de kennis en ervaring door te geven aan de aankomende judotalenten.”

Op donderdagavond hebben zowel de -12- als de +12-jarigen van de club afspraak in de polyvalente zaal van sportcentrum De Bosserij. Judo, een Japanse zelfverdedigingskunst, vraagt fysieke en mentale inspanning. Op de mat heerst voortdurend concentratie. Tijdens de trainingen vallen ook de discipline en het respect op. Waarden die trainers Steven Devlieghere, Zeno Vandierendonck en Iris Van Hove hoog in het vaandel dragen. De club zet in op jeugdwerk in samenwerking met de Zedelgemse basisscholen. Een aanpak die loont om voldoende leden op te leiden én te houden, weet coach Zeno. “Bij de overgang van de lagere naar de middelbare school is er meest kans dat leden de club verlaten door studies, of andere interesses. Ook door corona bleven er achterwege. Na twee moeilijke jaren waarin fysiek trainen niet altijd mogelijk was, zijn we er met Veldegem toch in geslaagd om enkele nieuwe leden te werven. Iedereen is welkom. Zonder lid te zijn bieden we initiatielessen bij het begin van het schooljaar aan, en tijdens het seizoen.” (HV)