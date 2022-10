Inzamelactie om Brugse schaatser Mathias Vosté op internationaal ijs te krijgen

Mathias Vosté is komend seizoen een van de schaatsers die geen financiële ondersteuning meer krijgt van de federatie. De Shorttrack Club Thialf, waar de 28-jarige Bruggeling actief en ook trainer is, begon met een inzamelactie om de nodige financiën in te zamelen zodat hij de komende maanden aan belangrijke internationale wedstrijden kan deelnemen.

Vosté is de snelste Belg in het langebaanschaatsen, met onder meer Belgische records op de 500 en 1000 meter. Maar op de Spelen in Peking verliep het stukken minder voor de Bruggeling en daar wordt hij naar eigen zeggen op afgerekend. De voorbije jaren kreeg hij telkens een persoonlijk budget waarmee hij een heel jaar kon bekostigen. Dat is nu volledig stopgezet. Vosté, die al jaren nabij Herenveen woont, is een fulltime prof en gaat naast het vele trainen ook twee dagen in de week werken bij een transportbedrijf. Daarnaast geeft hij reeds jaren vrijwillig training aan de jeugd van Shorttrack Club Thialf in Heerenveen.

Financiële steun nodig

Die club wil hem nu aan de hand van een inzamelactie financieel steunen zodat hij aan zoveel mogelijk wedstrijden kan meedoen. “Mathias is een voorbeeld voor zijn sport”, klinkt het bij zijn club. “Vanuit de Belgische schaatsbond krijgt hij dit jaar geen financiële ondersteuning zodat hij zonder die steun niet kan mee doen aan bijvoorbeeld het EK sprint, de worldcup wedstrijden in Polen en Stavanger. Hij heeft zijn spaargeld nu gebruikt voor de trainingen op Thialf en de worldcup in Calgary, maar alleen daarmee zal hij de aansluiting bij de wereldtop gaan missen. Voor het Belgische schaatsen, voor Mathias die altijd klaar staat voor de shorttrack jeugd, voor het mondiale schaatsen doen wij een oproep om hem financieel te ondersteunen.”

“Mathias is een voorbeeld voor zijn sport”

“Mathias wist zich in 2018 op de sprintafstanden te plaatsen voor de Olympische spelen. Vorig jaar in Peking lukte ‘het’ niet. Hij was herstellende van een liesblessure en er kwam niet uit, wat er ergens wel in had kunnen zitten. Ook dat maakt de sporter menselijk. Nu is hij fit, maar staan er andere problemen op de voorgrond. De Belgische schaatsfederatie gaat hem dit jaar financieel niet ondersteunen. Maar het schaatsen kost geld, de trainingen op Thialf , vliegtickets, hotelkosten, materiaal, en zo meer. Hoe meer geld er bij elkaar gehaald kan worden, hoe meer wedstrijden er gereden kunnen worden”, klink het.

Programma Heerenveen

Mathias zal sowieso in Heerenveen deelnemen, omdat het een thuiswedstrijd is. Dit is het volledige programma: 11-13 november: World Cup 1 (Stavanger, Noorwegen), 18-20 november: World Cup 2 (Heerenveen), 9-11 december: World Cup 3 (Calgary, Canada), 16-18 december: World Cup 4 (Calgary, Canada), 6-8 januari: EK allround & sprint (Hamar, Noorwegen), 10-12 februari: World Cup 5 (Tomaszów Mazowiecki, Polen), 17-19 februari: World Cup-finale (Tomaszów Mazowiecki, Polen), 2-5 maart: WK afstanden (Heerenveen). (ACR)