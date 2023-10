Internationaal boksgala in sporthal De Branding

In het tweede weekend van oktober wordt traditiegetrouw het internationaal boksgala van Middelkerke georganiseerd in sporthal De Branding. Dit jaar zijn er voor het eerst vijf profkampen met Liridon Fazliu als afsluiter.

Vanavond staat de eerste gong om 19 uur geprogrammeerd. Organisator Eddy Vandenhouweele van de Oostendse Flandria Boxing Club zorgde weer voor een aantrekkelijk programma. “Ik opteerde voor het eerst voor vijf profkampen waarvan drie met een eigen bokser. Liridon Fazliu, die acht van zijn tien kampen winnend afsloot, neemt opnieuw de hoofdkamp voor zijn rekening. Hij krijgt daarin een ervaren Bosniër tegenover zich. Voorts heb ik Rasul Magomadov en Apty Shabouev, die beiden voor heel wat spektakel kunnen zorgen. Ook mijn kleinzoon Renzo Cambier staat weer tussen de touwen. Ondanks zijn lengte van 1,83 meter voor 58 kilogram is hij bokstechnisch heel sterk. Hij heeft onlangs zijn grootvader op zijn bovenarm vereeuwigd. Als bakker heeft hij het zeker niet gemakkelijk om een vast slaap-trainpatroon te vinden. Ik koos bewust voor tegenstanders die misschien niet het beste palmares hebben, maar wel telkens hun rondes uitdeden. Deze met een grote mond die al in de eerste ronde gaan liggen zijn verleden tijd voor mij”, aldus de trainer.

Blij weerzien

Voor Liridon Fazliu is het in Middelkerke een blij weerzien met zijn grote schare fans. “Sinds enkele jaren krijg ik van Eddy de hoofdkamp aangeboden. Deze keer zie ik het als een voorbereiding op twee belangrijke kampen die erop volgen. Maar eerst wil ik nog eens schitteren voor eigen publiek. Ik weet dat mijn tegenstander Nikola Ivkovic al verschillende keren in ons land gebokst heeft en daarbij zijn vel duur verkocht heeft. Ik zal dus op mijn hoede zijn dat ik niet tegen een counter aanloop”, aldus Fazliu.

Het vipgedeelte is al weken uitverkocht. Er zijn nog enkele tickets voor staan- en tribuneplaatsen beschikbaar. (JLO)