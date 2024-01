Internaatbeheerder Educa Brugge is topjudoka

De directeur van internaat Educa Brugge is een bescheiden man. Wellicht weten enkel zijn collega’s en de 48 internen van het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI) dat de atletische vijftiger ook een topjudoka is. Enige tijd geleden behaalde David Deleu (53) als zwarte gordel een zesde dan. Een onderscheiding die maar voor weinigen is weggelegd.

Judo is duidelijk de passie van David Deleu, want naast directeur van een internaat is hij al twintig jaar hoofdtrainer van judoclub Olympia Brugge. Sinds kort is hij ook voorzitter van de vereniging. Hij is ook nog commissiesecretaris en examenjurylid bij Judo Vlaanderen.

“Judo neemt inderdaad een grote hap uit mijn beschikbare vrije tijd, maar ook mijn taak als directeur van internaat Educa neem ik erg ter harte. Ik durf zelfs stellen dat er een soort wisselwerking is tussen beide. De organisatie van een sportclub en een internaat zijn heel goed vergelijkbaar. Hier op school probeer ik het leven op het internaat voor iedereen aangenaam te maken door regelmatig een leuke activiteit te organiseren. In de judoclub is dat niet anders. Als directeur verwacht men ook van mij dat ik de opvoeders begeleid, coach en ondersteun. Als hoofdtrainer van Olympia Brugge is dat ook mijn taak”, aldus Deleu.

“Heel wat afspraken die op een internaat gelden, zijn ook van toepassing in een sportvereniging”, gaat David Deleu verder. “In een judoclub is discipline een belangrijke waarde, maar ook in ons internaat is het belangrijk dat de leerlingen weten wat mag en niet mag. Ik heb door de jaren heen geleerd om te luisteren naar beide partijen wanneer zich een incident voordoet op het internaat. Een vaardigheid die me ook als judotrainer heel goed van pas komt.”

leerlingen vloeren

Zijn judotalenten heeft David Deleu nog nooit moeten aanwenden in het internaat. “Inderdaad, ik heb nog geen enkele leerling met een ippon moeten vloeren. Elk jaar organiseer ik wel een activiteit voor de internen waarbij verdedigingstechnieken worden aangeleerd. Dan kijken de nieuwe internen heel verbaasd wanneer ik enkele worpen demonstreer”, lacht de directeur van Educa.

(PDC)