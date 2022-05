Inofec Triatlon Team Tielt organiseert eerste sprinttriatlon in de straten van het centrum

Het Inofec Triatlon Team Tielt (ITTT) organiseert op zondag 8 mei voor het eerst een sprinttriatlon. Door corona zaten de plannen twee jaar langer dan gepland in de koelkast, maar dit jaar komt het er dan toch van.

Net als een gewone triatlon bestaat een sprinttriatlon uit drie onderdelen: zwemmen, fietsen en lopen. Alleen zijn de afstanden wel veel korter dan bij een gewone triatlon. Zo wordt er bij een sprinttriatlon ‘slechts’ 500 meter gezwommen, 20 kilometer gefietst en vijf kilometer gelopen.

“De triatlonsport zit al enkele jaren in de lift”, vertelt Eddy De Craemer, bestuurslid van ITTT. “We bestaan met het Inofec Triatlon Team Tielt ondertussen vijf jaar en met de organisatie van een eerste sprinttriatlonwedstrijd in de centrumstraten van Tielt willen we onze club nu verder op de kaart zetten. Zwemmen doen we in het stedelijk zwembad, terwijl de finish voorzien is aan de Halletoren.”

Voor de winnaars bij de heren en de dames is een prijs ter waarde van 150 euro voorzien. Ook voor de eerste Tieltse man en vrouw is er een prijs in het leven geroepen.

Verkeershinder

De sprinttriatlon zal evenwel ook voor verkeershinder zorgen. “Aangezien het fiets- en loopparcours in samenspraak met de politie en de hulpdiensten volledig verkeersvrij gehouden wordt, zullen mensen die langs het parcours wonen hun huis tijdelijk niet met de auto kunnen verlaten”, aldus Eddy De Craemer. (TM)

Inschrijven kan via de website: www.inofecsprinttriatlon.be.