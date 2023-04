Inlineskater Indra Médard wint afvallingskoers in Portugal

Indra Médard heeft zaterdag tijdens Europese bekerwedstrijden skeeleren in de Portugese kunstplaats Lagos de afvallingskoers over 13.000 meter gewonnen.

Médard, die de afgelopen maanden actief was als marathonschaatser in de Nederlandse competitie, verwees de Spanjaard Manuel Taubo naar de tweede en de Portugees Marco Lira naar de derde plaats.

Stien Vanhoutte eindigde als tweede op de 500 meter. Vanhoutte kwam geruime tijd niet in wedstrijden uit en liet het schaatsseizoen aan zich voorbij gaan. Ze moest alleen de Chileense Alejandro Traslavina voorrang verlenen. Vanhoutte werd ook nog achtste op de door de Colombiaanse Kelly Delgado gewonnen afvallingsrace over tien kilometer. Verder was er een derde plaats in een junioren afvallingskoers (8 km) voor Lotte Verburgh.