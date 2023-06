Ingelmunsterse Agnes Vandeveire maakt indruk op amateur boksgala in Izegem

Het amateur boksgala van vrijdagavond in zaal Iso in Izegem in een organisatie van Marnix en Wouter Dujardin was opnieuw een succes. Niet alleen qua publieke belangstelling, ook qua mooie evenwichtige boks. We mogen zeggen dat de meeste kampen kwalitatief beter waren dan vele elitekampen. Wij onthouden in elk geval de kamp van de 15-jarige Ingelmunsterse Agnes Vandeveire (coach Gino Adam) die won van Lina El Megadoubi uit Elsene door opgave in de laatste ronde. Iemand waar we ongetwijfeld nog zullen van horen.

Het was nog maar de tweede kamp van Agnes Vandeveire. Haar eerste kamp in maart had ze ook al ‘met verve’ gewonnen. Ze domineerde nu tegen Lina El Megadoubi in elke ronde en was technisch superieur. Lina was al 3 keer geteld en gaf er op aangeven van haar trainer in de laatste ronde de brui aan.

Intomen

“Ik ben nu anderhalf jaar aan het trainen bij Gino Adam in Ingelmunster”, zegt Agnes die in haar 3de secundair zit in Prizma Campus IDP in Izegem. “Als ik in de ring sta voel ik de adrenaline door mijn lijf stromen en wil ik er nog harder tegenaan gaan. Maar Gino toomt me dan een beetje in.”

Agnes begon naar eigen zeggen bokstrainingen te volgen nadat ze een keer mee gegaan was met haar broer Wajdi naar de bokszaal in Ingelmunster (Wajdi won vrijdagavond trouwens ook zijn kamp tegen de Fransman Kasdi Nassim). “Het voelde goed aan en ik wilde zo graag beginnen trainen om ooit een keer een eerste kamp te boksen. En het is gelukt. Ja, boksen vind ik ook een sport voor vrouwen.”

Oostende scoort

Er waren heel wat mooie evenwichtige kampen met boksers uit Roubaix en Saint-Amand in Frankrijk. Ook Eddy Vandenhouweele van Flandria Boxing Club uit Oostende mocht blij zijn met de goede prestaties van zijn boksers. Hotak Ramal won op punten van Edwin Offeman uit Saint-Amand; de kopstoot die Jabarkhel uit Oostende en Alain Kucma uit Aalst in de 2de ronde opliepen was volgens de refs een ‘accident’ en er werden

punten gegeven op 2 ronden wat een match nul opleverde; en Raoul Magomadov (Oostende) had zijn revanche beet tegen David Wiecko (Anderlecht) en won die ook verdiend op punten.

Uitslagen andere kampen

Maxime Puystjens (Team Bredene) wop van Charan Hussani (Boksschool Koksijde), Djamal Hadjab (BC Roubaix) wop van Oudoud Moulay (BC Saint-Amand), Darko Derwaele (BC Respect Lauwe) wop van Gorden Mommerency (Boksschool Koksijde), Dana Faron (BC Elsene) wop van Luna André (Boksclub Namen), Lennert Daelemans (BC Schokcx Anderlecht) wop van Benamar Ilyess (BC Opwijk), Salim Bendial (BC Sain-Amand) won met ko in 1ste ronde van Hanun Masovic (Kings Cobra Brugge).

(IB)