Indra Médard wordt tweede in eindklassement op Europese Cup skeeleren in Lagos, Stien Vanhoutte vierde

Indra Médard uit Zandvoorde heeft de Europese bekerwedstrijden skeeleren in het Portugese Lagos als tweede afgesloten. De Oostendse Stien Vanhoutte eindigde vierde.

Médard zegevierde in een klassement over de lange afstanden, in een rangschikking over 500 en 1000 meter werd hij zevende. De Portugees Marco Lira won. De derde plaats was voor de Spaanse routinier Patxi Peula.

Bij de vrouwen eindigde Stien Vanhoutte, clubgenote van Médard bij de Zwaantjes in Oostende, in de algemene rangschikking als vierde (sprint derde, lange afstanden zesde).

De Colombiaanse Kelly Delgado won alle onderdelen. Vanhoutte triomfeerde wel in een 100 meter op de weg. Junior Lotte Verburgh, ook van Zwaantjes, werd tweede in het algemeen klassement, achter de Portugese Jessica Rodrigues.

