Indra Médard verovert tweede zege in Portugal

Indra Médard heeft op de tweede dag van de Europese bekerwedstrijden skeeleren in het Portugese Lagos de puntenkoers over 10 km gewonnen. Het was zijn tweede zege van het weekend na winst op de afvalling over 13 km.

Daarnaast eindigde Médard op de 1.000 meter als zevende. De Spanjaard Joan Guzman won.

Op de 1.000 meter bij de vrouwen viel Stien Vanhoutte net buiten het podium. De eerste plaats was voor Kelly Delgado uit Colombia. De puntenkoers leverde Vanhoutte de zevende plaats op. Opnieuw was Delgado de winnares.

Beste junior was Lotte Verburgh, die op de puntenkoers (ook 10 km) derde werd. Op de 1.000 meter eindigden drie Belgen in de top tien: Verburgh (vierde), Sydney van Haaren (zevende) en Britt Lowie (negende). De overwinning ging zowel op de puntenkoers als op de 1.000 meter naar de Portugese Jessica Rodrigues.