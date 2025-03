Indra Médard schaatst in Noorwegen het wereldkampioenschap: “Massastart onvoorspelbaar”

Dit seizoen maakte schaatser Indra Médard een heel positieve ontwikkeling door. De tweevoudig medaillewinnaar uit Zandvoorde is gegroeid tot één van de snelste mannen in de WorldCupmanches. Dit weekend rondt hij zijn seizoen af op het wereldkampioenschap in Hamar (Noorwegen).

Wat een druk seizoen beleefde Indra Médard. Enkel tijdens de kerstperiode was hij even thuis. “Het vele reizen laat niet toe dat ik veel vaker naar huis ga. Het is vier uur rijden van het Nederlandse Heerenveen naar Zandvoorde en dit betekent ook dat ik ofwel een training moet overslaan of mijn rustdag in de auto moet doorbrengen. Mijn ouders komen gelukkig wel af en toe richting Heerenveen, maar ik mis mijn grootouders en vrienden uiteraard.”

Indra blikt heel tevreden op dit WorldCup-seizoen terug. “Zowel de Wereldbekers in Azië als in Amerika verliepen heel goed. Natuurlijk is het geen verrassing dat ik extra genoten heb tijdens de Wereldbekers in Calgary en Milwaukee aangezien ik daar mijn eerste podiumplaatsen behaald heb met een bronzen en zilveren medaille op de massastart. Dit zijn tevens mijn eerste podiums ooit op Wereldbekerniveau. Tot slot was de Wereldbekerfinale in Thialf ook heel speciaal omdat mijn ouders en vriendengroep daar aanwezig waren om te supporteren.”

Ervaring uit skeeleren

In de massastart heeft Indra Médard zich ontwikkeld tot één van de snelste schaatsers. Dat vertaalde zich ook al in een zilveren en een bronzen medaille.

“Bart Swings en ik hebben vijf Wereldbekers op de massastart samen gereden. Hiervan eindigden we driemaal op het podium”, wijst Indra naar zijn brons in Calgary en zijn zilver in Milwaukee. In Bejing werd Bart Swings tweede. “Bart en ik hebben dit seizoen verschillende tactieken uitgeprobeerd om te kijken welk scenario ons straks op het WK tot het beste resultaat kan leiden. Waar voorheen iedereen naar Bart keek om alles dicht te rijden, konden we nu ook af en toe mijn kaart trekken door mij te laten meespringen in een ontsnapping Dat resulteerde in twee mooie medailles. We komen beiden uit het skeeleren en we snappen dus het spelletje heel goed. Toch blijft een massa start heel onvoorspelbaar”, vertelt Indra Médard.

“Dat onvoorspelbare maakt een massastart zo bijzonder. Er zijn veel verschillende scenario’s mogelijk waardoor het eigenlijk onmogelijk is om alles te controleren. Daar komt onze skeelerachtergrond heel handig van pas: je moet constant aanpassen en reageren op wijzigende omstandigheden. Het is het enige nummer waar een peloton (16 man) aan de start staat. Dit maakt het dus al helemaal speciaal.”

Snelheid

Op vele vlakken, maar zeker tactisch, is de samenwerking van Indra met Bart Swings dit seizoen nog verbeterd. “Waar ik vorig jaar grotendeels in de B-divisie reed, ben ik dit jaar direct na de eerste wedstrijd gepromoveerd naar de A-divisie. Eerst was het zaak om mij hoog in de ranking te krijgen zodat ik niet meer kon terugzakken naar de B-divisie, maar daarna was het mogelijk om verschillende tactieken toe te passen. Het feit dat ik ook sneller geworden ben ten opzichte van vorig jaar biedt eveneens meer mogelijkheden. Die hebben we dit seizoen ook benut.”

Naast de massastart blijft de ploegenachtervolging het belangrijkste teamnummer voor Médard en maats. “Hier hebben we ten opzichte van vorig seizoen weer wat progressie gemaakt. Dit uit zich nog niet direct in de ranking, maar het verschil met de top hebben we wel wat verkleind. Het podium is voorlopig nog buiten bereik, maar als we deze stijgende lijn doortrekken, kunnen we volgend seizoen wel nog dichter bij het podium komen. Als Jason Suttels nog iets meer snelheid krijgt en ikzelf nog iets sterker word, kunnen we Bart acht ronden lang blijven duwen. Nu laten we vaak de laatste drie ronden te veel liggen. Dan is er heel veel mogelijk en mogen we zeker ambitieus zijn.”

Medaille

Het WK in Hamar van dit weekend is Médards hoofddoel dit seizoen. “Het seizoen heeft best lang geduurd en de vele reizen kruipen in de kleren, maar het is inderdaad zaak om op dit WK top te zijn. Met de Team Pursuit mikken we op een top vijf. Op de massastart gaan we zeker voor een medaille en proberen we de wereldtitel van Bart Swings te verlengen”, besluit Médard die ook heel gelukkig is met de steun van zijn lokale sponsors Sofics en PGS.