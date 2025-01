Indra Médard grijpt zijn eerste medaille op een World Cup

Vorig weekend vormde de Olympic Oval op de Canadese studentencampus in Calgary opnieuw het strijdtoneel voor de derde manche van het Wereldbekercircuit. Fran Vanhoutte en Sandrine Tas vestigden een nieuw Belgisch record. Indra Médard schaatste naar brons in de massastart.

Fran Vanhoutte (21) verpulverde haar persoonlijke record op de 500 meter en vestigde met 38”40 een nieuw Belgisch record. Eerder deed Sandrine Tas (29) haar dit voor. Zij werd tweede in de B-groep van de 5 kilometer en dat in een nieuw nationaal record: 7:00”63 of vrijwel exact drie seconden sneller dan het tien jaar oude vorige record van Jelena Peeters, gereden in 2015 in Salt Lake City. Fran verbeterde haar persoonlijke record op de 1.000 meter, net als Indra Médard op de 1.500 meter. Met zijn drieën maken ze deel uit van het internationaal schaatsteam Novus.

Op de afsluitende massastart in Calgary gooide Médard (26) zich meteen in de aanval. Samen met een Fransman en een Duitser schaatste hij mede dankzij het uitstekende teamwork van Bart Swings een mooie voorsprong bij elkaar op het pak. Bij elke ronde stegen de winstkansen. “Ik bleef uit handen van het peloton en sprintte mee voor de eindzege. De Fransman Timothy Loubineaud bleek nog over de meeste reserves te beschikken. Hij greep het goud. Ik finishte heel knap als derde, mijn eerste medaille op een World Cup.”

Team pursuit

Met een halftijds contract bij Topsport Vlaanderen zet Indra alles op zijn sport, met de focus vooral op de team pursuit, samen met Bart Swings en Jason Suttels. Er zijn in totaal zes World Cup-manches. Maandag reisden de Belgische langebaanschaatsers naar Milwaukee in de VS, waar komend weekend de vierde wereldbeker wordt gereden en waar het drietal opnieuw zijn kans gaat in de team pursuit. Daarna keren de Belgen terug richting Europa voor de World Cups in Tomaszów Mazowiecki in Polen en in Heerenveen. Halfweg maart is er de apotheose met het WK Afstanden in het Noorse Hamar. (ACR)