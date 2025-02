In het spoor van papa Timothy: Jack Wachtelaer voor de eerste keer Belgisch kampioen skateboarden

De jonge Jack Wachtelaer is van bij zijn eerste stappen verzot op skateboarden. Onlangs maakte hij in zijn leeftijdscategorie zijn debuut op het Belgisch kampioenschap en was er meteen goed voor de titel.

Zijn papa Timothy Wachtelaer (40) begon op zijn twaalfde met skaten. Hij behaalde zowel in binnen- als buitenland goede resultaten en gaf zijn passie door aan zijn zoon Jack (11) die onlangs in Wevelgem nationaal kampioen werd bij de U13. “Mijn microbe voor het skateboarden is er nog altijd”, opent zijn papa. “Ik train naast mijn zoon ook Beau Brunclair die tevens Belgisch kampioen werd. Binnenkort bied ik ondersteuning aan bij Skate Vlaanderen en ik gaf al les in de Push Academy, in Oostende en in Brugge, in indoorskatepark Beastwood dat vorige week volledig werd vernieuwd. In beide locaties vinden beginnende skaters hun weg.”

Timothy gaf zijn zoon voor zijn eerste verjaardag een miniskateboard cadeau. Twee jaar later volgde een echte, grote skate. “Ik moest het ding geregeld verstoppen omdat hij er te veel op gefixeerd was. Ondertussen is hij heel goed bezig.” Jack, leerling aan de Europaschool in Bredene, won het voorbije jaar een internationale wedstrijd in Valencia, de Amsterdam Open en werd tweede in Biarritz. Met zijn eerste Belgische titel hoopt hij nog veel van de wereld te zien en dit te combineren met mooie resultaten. “Skaten is echt tof”, benadrukt Jack. “Ik leer veel nieuwe vrienden kennen en ga voortdurend voor nieuwe tricks.”

Nu is dat vooral een flip in of variaties naar een boardslide of een draaibeweging toe. “Op een speelse wijze leert hij bij”, besluit Timothy. “In de federatie gaat hij drie keer per week skaten, in het ontwikkelingsprogramma van Skate Vlaanderen. Dat is na school de auto in voor een trip naar Antwerpen of Brussel om drie uur te trainen. Intensieve momenten, maar zolang de school goed gaat mag hij volhouden. Skaten is ook technisch. Gaat het een keer niet, dan heeft Jack er nog altijd heel veel plezier in.” (ACR)