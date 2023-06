Ilke en Irjo Cuffez: een supersportieve tweeling: Dromen van Red Panthers en WK”

Oostendenaar Wim Cuffez (48) speelde bij de nationale jeugdploegen van zijn 12 tot 17 jaar, werd profspeler bij KV Oostende, ontpopte zich tot trainer en organisator. Samen met broer Peter leidde samen een voetbalschool WPC. Zijn vrouw Brenda Dekeyzer (47) loopt nog elke week de nodige kilometers om fit te blijven. Wim en Brenda zijn de fiere ouders van een 16-jarige tweeling, Ilke en Irjo. Uiteraard is de appel niet ver van de boom gevallen.

)

Zowel Ilke als Irjo zijn supersportief en blinken nationaal uit in hun discipline. Ilke speelt hockey bij de jeugd van Gent en wil volgend seizoen vaste verdedigster van de A-kern bij de seniores worden. Irjo wil dit jaar voor de tweede keer deelnemen aan het WK padel. We zochten de tweeling op, die op het eerste gezicht geen tweeling lijkt.

Ilke startte op 4-jarige leeftijd met hockey bij Eclair Oostende. “Ik ben zeer jong gestart bij Eclair en ik heb er in zeven jaar veel geleerd”, vertelt Ilke, die samen met haar broer Irjo, in het 4de Latijn zit in GO! Athena campus Pegasus. Beiden delen de interesse voor Wetenschappen. “We werden kampioen U12 en U14. Ik wilde technisch nog beter worden, het spel nog beter leren lezen en beheersen en daarom koos ik voor Gantoise. Ik ben er nog veel geëvolueerd.”

Derde titel op rij

“We misten twee keer nipt de titel bij de U16. Ik mocht ook meetrainen bij de seniores en omdat er een verdedigster geblesseerd uitgevallen was, werd ik twintig keer geselecteerd. Hoogtepunt was afgelopen weekend de dubbele confrontatie met Dragons (Brasschaat), de finales voor de titel. De eerste match verloren we met 2-1 en zondag, een match live op tv, mocht ik zelfs enkele minuten invallen. We wonnen met 2-1. Er volgden shootouts. Het was zeer spannend! Gantoise pakte zijn derde titel op rij en het was groot feest!”

“Ik ben nog jong, maar ik hoop ook volgend seizoen met de A-kern te mogen trainen. Op maandag train ik ook met de nationale ploeg. Vorig seizoen was ik geselecteerd voor een internationaal jeugdtornooi in Frankrijk en in de paasvakantie mocht ik met de seniores deelnemen aan de Europese eindronde, met acht landen, in Amsterdam. Hockey is een supersport en mijn ambitie is ooit in de nationale ploeg, de Red Panthers, te spelen!”

Van voetbal naar padel

Irjo startte op 5-jarige leeftijd met voetballen bij KV Oostende. “Tot vorig seizoen was ik actief bij de U15 van KVO”, vertelt Irjo. “Ik heb het voetbal altijd gecombineerd met recreatief tennis. Toen corona uitbrak, in 2020, mochten we alleen nog padel spelen. Ik kreeg vlug de smaak te pakken. In de club, in Gistel, speelde ik meestal in dubbel met Gistelnaar Lasse Van Looy, of met mijn papa. We trainden twee keer in de week en maakten snel vorderingen, met Cedric Roelandt als trainer. Ik mocht interclub spelen en in september 2021 was ik zelfs geselecteerd voor de nationale jeugdploeg U14. Ik werd tiende op het WK in Mexico. De interclub is nu gedaan en nu trainen we driemaal per week. Volgend weekend hebben de nationale selecties U16 plaats in Mechelen. Er werden tien spelers geselecteerd voor de trainingen per leeftijdscategorie. Begin juni blijven er nog vier over en die mogen deelnemen aan het WK, waar en wanneer is nog niet bekend. Mogelijk wordt het Spanje. Uiteraard hoop ik erbij te zijn, maar het wordt spannend, want we zijn elkaar waard!” (fons roets)