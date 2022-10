Zwevegemnaar voor derde keer naar Ironman Hawaï: “Ik ben beter dan ooit voorbereid”

Op zijn 50ste staat Steven Scherpereel uit Zwevegem op donderdag 6 oktober voor de derde keer aan de start van de Ironman van Hawaï. “Het is moeilijk om een specifieke ambitie uit te spreken.”

Steven Scherpereel is op weg naar een spinningles als we hem op een donderdagavond aan de lijn krijgen. Hij moet eens lachen. “Ik geef al 15 jaar les. Twee keer per week. En elk jaar zeg ik: nu is het welletjes geweest. Maar toch doe ik elk jaar weer voort. Ik ben daar indertijd mee begonnen als bijverdienste. Het is geen echte training. Dan kan ik beter een uur op de rollen kruipen. Om me specifiek op Hawaï voor te bereiden, is zo’n spinningles niet ideaal. Maar ik doe het wel graag.”

Scherpereel draait al lang mee in de triatlonsport. In 2013 en 2015 mocht hij al eens naar Hawaï, waar elk jaar de meest mythische triatlon ter wereld plaatsvindt. De eerste keer was zelfs een heel speciale editie, want zijn toenmalige trainer Frederik Van Lierde won dat jaar. “Toen ik 2015 de finish overschreed, heb ik gezegd dat ik vanaf dan andere doelen wilde stellen. Het was genoeg geweest op de lange afstand. Er kruipt ook zoveel tijd in dat fietsen en lopen. Bovendien ben ik een explosief type dat beter tot zijn recht komt op de kortere afstanden. In een volledige triatlon verlies ik te veel tijd in het tweede deel. Dus besliste ik om me op de kampioenschappen op de sprint- en kwartafstand te focussen.”

Veel medailles

Met succes. De voorbije jaren veroverde Scherpereel in zijn leeftijdscategorie medailles op een BK, EK en WK. “Sinds 2020 volg ik de schema’s van Ruben Vandevoorde. Die samenwerking is al succesvol gebleken. Met Frederik Van Lierde bereikte ik mooie dingen, maar soms moet je een andere weg inslaan om een nieuwe motivatie en nieuwe inzichten te verwerven. Vorig jaar wilde ik mezelf een nieuw doel stellen en vroeg Ruben zich af waarom ik niet nog een naar Hawaï zou gaan. Ik heb me ingeschreven voor de Ironman van Vichy en werd er derde in mijn age group. Dat volstond voor een rechtstreeks ticket voor Hawaï.”

Scherpereel weet wat er hem te wachten staat. “Ik ben een andere atleet dan in 2015. Ik zal beter dan ooit voorbereid zijn. De sport is geëvolueerd. Mijn voedings- en hitteplan staan op punt. Maar een uitslag voorspellen is moeilijk. Door de coronacrisis wordt Hawaï dit jaar een WK over drie seizoenen. Ik heb enkele namen eens gegoogeld en stelde vast dat er enkele concurrenten van mij al mooie resultaten hebben behaald. We zullen wel zien. Het is voor mij heel moeilijk om nu te zeggen op welke plaats ik ongeveer zal kunnen eindigen”, besluit Scherpereel, die met het hele gezin naar Hawaï afreist. “De vorige keren was ik daar helemaal alleen, omdat ik me pas enkele maanden ervoor kon kwalificeren. Nu gaan we er na de wedstrijd nog een weekje Hawaï aan breien om het eiland te verkennen. Ik kijk er al naar uit.”