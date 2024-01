“Ik beloof spektakel”: Meriton Karaxha, poulain van Michel Van den Brande, wil schitteren op Ingelmunsters boksgala

Michel Van den Brande is ondertussen een BV geworden, zijn poulain Meriton Karaxha die al mag pronken met heel wat bokstitels, is dat veel minder. “Bokers worden in dit land te weinig ondersteund”, weet Michel. “Daarom doe ik het.” Op het Ingelmunstere boksgala van zaterdag 3 februari, ondertussen het grootste in onze provincie, wil het weltergewicht schitteren. “Het zal gensters geven. Mijn tegenstander denkt dat hij kan winnen, hij zal wel ondervinden dat ik goed voorbereid ben.”

Meriton Karaxha (29) en Michel Van den Brande (63) zijn twee handen op een buik. “Ik leerde Michel kennen omdat hij ook bokstraining volgde”, zegt Meriton. Geboren Albanees, maar al sinds zijn derde levensjaar met zijn gezin in België. “Ik heb inderdaad nog een tijdje kickbokstraining gevolgd, maar nooit met de bedoeling zelf te kampen”, zegt de stellingbouwer die in Vlaanderen vooral bekendheid kreeg door zijn deelname aan het tv-programma The Sky is the Limit.

Meriton stond toen ook aan het begin van zijn carrière. “Ik stuurde Michel een vriendschapsverzoek op Facebook en nodigde hem uit naar het Gentse boksgala waar ik zou kampen. Maar hij stond er op zijn eigen kaarten te betalen, we namen op dat gala samen een foto en sindsdien is hij ook mijn sponsor.” En nu ook zelfs zijn werkgever. “Ik werk hier bij Kontrimo als preventie-adviseur. Ik bezoek de werven om te zien of de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.”

Michel aanhoort het samen met zijn verloofde Sofie Van Remoortel op de bovenverdieping van hun kantoor in de Frankrijkstraat in Temse. “Het is eigenlijk een schande dat een topbokser in België, die al heel wat titels in het buitenland pakte, ook nog moet werken en sponsors zoeken. Waarom kan de boksfederatie daar niet in tussenkomen en die gasten een maandelijks inkomen garanderen, nu moeten die gasten trainen voor en na hun werk.”

Meriton knikt: “Mijn looptochtjes doe ik meestal om 5 uur ‘s morgens, daar bovenop train ik nog twee keer per dag. Mijn werk hier bij Kontrimo kan ik combineren met die trainingen, ik mag mijn uren vrij kiezen. Bij veel bazen moet je daar niet mee afkomen natuurlijk.”

Grootvader ook bokskampioen

De grootvader van Meriton was ook Albanees bokskampioen. “Het is maar in de echte bokslanden als de Verenigde Staten en Engeland, dat je meer dan deftig je brood kan verdienen met onze sport.” Meriton was twee jaar amateur voor hij de stap zette naar de profs, vervolgens won hij al 42 kampen op zijn conto, waarvan hij driekwart won, leert Boxrec ons. ¨Vier kampen eindigden onbeslist. Boksen is ook een jurysport en daar dreigt het al eens fout te lopen. Zo ook toen Meriton Karaxha in februari 2017 op het Ingelmunsterse boksgala tegen Ahmed El Hamwi. “Als ik terecht verlies, zoals ooit tegen Jean-Pierre Bauwens, dan heb ik daar geen problemen mee. Maar soms is het niet eerlijk in onze sport.” Het liep toen ook even uit de hand in de Ingelmunsterse sporthal, de stoelen vlogen zelfs even door de lucht. Maar dat voorval hoort ondertussen tot het verleden.

“Ik ga niemand uit de weg, dat is uitzonderlijk in de bokssport”

De tegenstander voor het Ingelmusterse boksgala is de 37-jarige Fransman Sandy Messaoud. “Hij verkondigt overal dat hij mij zal verslaan, omdat hij meer ervaring heeft en meer titels. Maar hij is ook een stuk ouder dan ikzelf, ik heb nog veel mooie jaren te gaan. En mijn palmares is met drie Belgische en een Benelux-titel, twee keer WBF Internationaal kampen en in 2021 de IBO-titel internationaal zeker ook niet verkeerd. Ik hoop ook ooit nog voor een IBO-wereldtitel te kampen en revanche te krijgen voor de EBU Europese titel, maar daarvoor moet ik eerst nog enkele andere wedstrijden winnen. Maar ik ga ook niemand uit de weg. Mijn eerste trainer gaf me na een KO de bijnaam Mister TNT. Omdat ik explosief ben en altijd vooruit boks. Ik zorg ook altijd voor spektakel.”

En dat maakt ook dat Meriton Karaxha de hoofdkamp vecht in Ingelmunster. “Ik ga graag in op de uitnodiging van vader en zoon Marnix en Wouter Dujardin. Zij hebben me ook al geholpen in mijn carrière en de sfeer is er ook altijd fantastisch.”

Met Michel, maar zonder Sofie aan de vip-tafel

Voor die fantastische sfeer zal ook Michel Van den Brande present zijn in Ingelmunster. “We zullen met 12 zijn, ik heb een vip-tafel gekocht. Sofie kan wel niet mee,” vertrouwt hij is ons toe. Een skireis naar het Oostenrijkse Ischgl, waar corona in maart 2020 uitbrak. “Wij waren daar toen ook”, zegt Sofie. “We zagen het personeel alles ontsmetten en dachten dat het wel erg propere mensen waren. Bleek nadien dat corona in Europa er zijn intrede maakte, een vriend van ons uit Brugge die ook daar op skireis was, is daaraan ook gestorven.”

Geschil over 17.500 euro

Sofie en Michel wonen tijdens de week naar in het Waasland. “Maar in het weekend verblijven we op onze penthouse in Blankenberge. Ik ga er al sinds mijn 18de naar toe. Het klopt dat ik overhoop lig met de gemeente. Ik kocht er een café en woning, liet die woning helemaal opknappen zodat ze voldeed aan de moderne eisen en dan krijg ik een leegstandsbelasting van 17.500 euro in de bus omdat de vorige eigenaars dat blijkbaar jaren ongebruikt hadden gelaten. Het zit nu bij de rechtbank in Brugge, geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt te betalen.”

“Ik heb het hart op de tong, zelfs voor het Vlaams Belang is dat blijkbaar een brug te ver”

Michel Van den Brande heeft dus nog altijd het hart op de tong. “Ik zeg wat ik denk”, klinkt het. “En dat is zelfs voor het Vlaams Belang blijkbaar een brug te ver, ik mag niet op hun lijst staan”, lacht hij de tanden bloot. “Kijk, ik ben 63 jaar en ondertussen al met pensioen, maar kom nog iedere dag naar het bureau. Ik heb 43 jaar gewerkt en ook veel mensen werk gegeven. En nu krijg ik 1.620 euro pensioen, ik heb trouwens al opslag gekregen. Er zijn veel zaken in dit land waar ik iets aan zou willen veranderen. Men wil mij ook bestempelen als racist. Dan ben ik niet, ik geef veel mensen van andere origine werk. Maar ik ben wel tegen de invasie die nu aan de gang is.”

Eigen schlagers

Maar ondertussen geniet hij ook verder van het leven. “Ik sponsor ook de schlagerparade, ik heb zelf met Dennie Damaro ook enkele singles uitgebracht. En optreden doe ik gratis, om de organisatie te ondersteunen.”

Maar eerst is er het Ingelmunsterse boksgala waar zijn poulain Meriton nog eens hoopt te schitteren. “Ik kamp tegen een goede tegenstander, maar ik wil winnen. Hij bokst rechtsvoor, hij is dus linkshandig. Dat is een aanpassing, maar ik ben het sparren met iemand die ook die houding heeft. Ik zal dus voorbereid de ring betreden. Zenuwen heb ik niet meer, ik heb vertrouwen in mezelf. Er rest mij nu nog een harde trainingsweek en daarna bouw ik wat rust in”, aldus Meriton die straks ook zijn Belgisch paspoort krijgt.