“Ik behoor tot de Belgische top in mijn leeftijdscategorie”: Didier Braet maakt kans om Sportman van het Jaar te worden in Zedelgem

Didier Braet liep een fantastisch jaar bijeen. De Loppemnaar reeg de overwinningen en prestaties aan elkaar en werd ondertussen ook genomineerd om Sportman van het Jaar te worden in de gemeente Zedelgem. “Ik heb mijn persoonlijk record verbroken in Benidorm.”

Didier Braet (52) uit het Hof van Steelant liep in 2022 heel wat mooie plaatsen. “Een scherp jaar, maar 2023 was nóg beter”, begint Didier die in 2021 zijn laatste marathon liep in Ibiza. Toen heeft hij beslist om over te schakelen naar halve marathons. “Om de eenvoudige reden dat ik zoveel mogelijk blessurevrij wil blijven. Ik ben niet meer van de jongste.”

Het seizoen van Didier begon dit jaar op 7 juni met de Kasteelloop in Loppem. “Vroeger kon niet, want ik moest enkele maanden revalideren na een aanslepende blessure. Op die eerste wedstrijd eindigde ik vierde. Anderhalve week later kwam de grote test voor mijn conditie en liep ik een halve marathon in Torhout. Ik eindigde op 1 uur 18 minuten en 48 seconden en behaalde zo een tweede plaats in mijn leeftijdscategorie. Van de 987 deelnemers, strandde ik op een mooie 33ste plaats. In Moerbrugge en Wingene eindigde ik respectievelijk als zesde en achtste én als eerste in mijn leeftijdscategorie. Op het BK in Lokeren liep ik de 10 km en eindigde ik op een vijfde plaats in mijn leeftijdscategorie. Dat gaf me het vertrouwen dat mijn conditie in stijgende lijn zat. Dat klopte ook, want op de 10 Miles in Gent eindigde ik als zestiende op 2.695 deelnemers en opnieuw een eerste plaats in mijn leeftijdscategorie.”

“Om blessures te voorkomen, ben ik overgeschakeld naar halve marathons”

Wat toen volgde, was een grote uitdaging voor de loper uit Loppem die werkt in de hoteldiensten van het AZ Sint-Lucas in Brugge. “Op vijf weken tijd heb ik in achtereenvolgens Thessaloniki, Alicante en Benidorm drie halve marathons gelopen. Ik strandde op plaats 20, 13 en 17 en was telkens eerste in mijn leeftijdscategorie. Ik heb ook mijn beste tijd ooit neergezet in Benidorm: 1 uur 16 minuten en 20 seconden. En dat waren geen wedstrijden onder de kerktoren hé! Als 52-jarige ben ik daar best trots op. Met deze tijd zou ik de beste geweest zijn op de halve marathon van Brugge, Gent, Brussel en Antwerpen. Ik behoor met andere woorden tot de Belgische top in mijn leeftijdscategorie.”

Zijn geheim?

Wat zijn gouden formule is om zulke prestaties neer te zetten? “Het is een passie natuurlijk. Maar discipline, volume en snelheidstrainingen zijn de de fundamenten om resultaten te behalen.” Ook de sportdienst van de gemeente Zedelgem merkte Didier’s opmerkelijke resultaten op. Hij werd opnieuw geselecteerd om Sportman van het Jaar te worden. “Een mooie eer. Ik hoop dat ik mag winnen”, vervolgt Didier.

Hij vindt het wel spijtig dat zijn sport weinig in de kijker staat. “Vorig jaar bijvoorbeeld won ik de eerste halve marathon in Knokke, maar daar werd in geen enkele krant iets van vermeld. Zelfs geen lijntje. Ik vind dat spijtig, want over voetbal en wielrennen schrijft men hele pagina’s vol. Een beetje aandacht voor onze mooie sport, zou toch mogen”, aldus Didier die zich ondertussen alweer helemaal aan het voorbereiden is om er in 2024 opnieuw een stevige lap op te geven.