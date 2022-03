Ieperse urban trail gaat dwars door Picanol

Door corona kon het even niet, maar dit jaar zet vzw De Zeven, de organisatie achter de Ieper Trail, de Bellewaerde Trail en Over the Top, op 16 oktober opnieuw een loopevenement op poten. Dit keer doet de trail de site van Picanol gaan. “Het is zeker de bedoeling dat er door de fabriekshallen wordt gelopen en niet enkel langs de buitenzijde.” De organisatoren trokken ook een nieuwe naamsponsor aan, namelijk Printburo.

“Na een gedwongen coronawinterslaap zijn we blij dat we in Ieper opnieuw een trail kunnen aanbieden”, zegt Mathieu Dehaene van vzw De Zeven. “De afgelopen rustperiode gaf ons de tijd om na te denken over ons concept en zowel qua parcours als beleving nieuwe wegen in te slaan. We verlaten de gekende paden en trekken naar het oosten van de stad. De start blijft in het college, maar daarna doen we Picanol aan. Het wordt voor de deelnemers een leuke manier om de bedrijfssite te leren kennen. Door deze verschuiving in het parcours bieden zich andere opportuniteiten aan als het gaat over locaties. Zo tekenden al heel wat zaakvoerders langs de Steverlyncklaan in voor ons project.”

“Bij vorige edities waren er al gesprekken met ons, maar een deelname bleef uit”, zegt Frederic Dryhoel van Picanol. “We zijn dan ook best tevreden dat we nu onze bedrijfsgebouwen kunnen openstellen voor het evenement. Het is zeker de bedoeling dat er door de fabriekshallen wordt gelopen en niet enkel langs de buitenzijde. Tussen onze personeelsleden zijn trouwens nogal wat lopers. We kijken er dan ook naar uit om met een aantal van onze mensen deel te nemen.”

“We zouden tevreden zijn als we net als bij onze laatste trail rond de 2.400 deelnemers zullen hebben”, zegt medeorganisator Bart Callens. “Hoelang de trail zal zijn, weten we nog niet precies. Het zal in ieder geval niet meer dan 10 km zijn, met ook een kleinere lus. Het parcours is laagdrempelig genoeg om zoveel mogelijk deelnemers aan te trekken, zowel niet-ervaren lopers als meer getrainde sporters. Langs het parcours voorzien we originele animatie.”

De vzw De Zeven trokken voor deze editie een nieuwe naamsponsor aan. “Kurt Clement, zaakvoerder van digitale drukkerij Printburo, engageert zich om ons loopevent te ondersteunen, zowel op financieel als op logistiek vlak. Daarom ook de naamsverandering naar Printburo Ieper Trail. Net als bij vorige edities kozen we een goed doel. De opbrengst schenken we dit keer aan Candle in the dark, een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar gentherapie voor erfelijke oogafwijkingen financiert.” De inschrijvingen voor de Printburo Ieper Trail starten op 1 mei.