Ieperse kajakpoloploeg neemt deel aan Champions League in Spanje: “Top tien zou mooi zijn”

IRWV (de Ieperse Roei -en Watersportvereniging) levert ook dit jaar weer een ploeg af op de Champions League kajakpolo. Komend weekend neemt IRWV het tegen andere internationale topploegen op in het Spaanse Arcos de la Frontera.

Kajakpolo is een kruising tussen waterpolo, rugby en kajak. Elke ploeg bestaat uit 5 spelers en 3 wisselspelers. De wedstrijd duurt twee keer tien minuten. De titel van vorig seizoen leverde IRWV een ticket op voor de Champions League. “De top twee per land mag deelnemen”, geeft speler en bestuurslid Seppe Casier (27) mee. “Het is al de zevende keer op rij dat we mogen gaan. De andere Belgische vertegenwoordiger is Turnhout. Vorig jaar was het nog in het Noord-Ierse Belfast, nu zullen de temperaturen een stuk hoger liggen. We spelen zaterdag en zondag op een meer in Arcos de la Frontera, in het zuiden van Spanje niet ver van Cadiz en Sevilla.”

Top tien

Vrijdagmorgen om 6 uur vertrekken ze. “We landen met onze achtkoppige ploeg in Sevilla. De selectie bestaat naast mezelf uit: Louis Verstraete, Robin Mussly, Steven Bruynsteen, Jeroom Verstraete, Jeroen Suffys, Ewout Ryckeboer en Anton Denys. Ook de boten gaan mee op het vliegtuig. Ik denk dat vooral de Duitse en Engelse ploegen favorieten zijn op de eindzege. Daar is het bijna hun parttime job. Er nemen 24 mannenploegen deel. Er zijn ook 12 vrouwenteams ingeschreven. Wij mikken op de top tien. Dinsdag keren we terug naar huis.”

Competitiedag

In voorbereiding naar de Champions League speelde IRWV nog de tweede competitiedag in eigen huis langs de Oostkaai. “Dit zou normaal doorgaan in Turnhout, maar daar zitten ze met blauwalgen. Dankzij de leden van de club en flexibiliteit van Stad Ieper hebben we dit gelukkig nog kunnen klaarspelen. Het was aangenaam weer. We speelden drie matchen en konden ze allemaal winnen. Op de eerste competitiedag haalden we twee op drie, dus nu tellen we na twee dagen vijf zeges op zes matchen. De volgende competitiedag is in 2024. We trainen wel het hele jaar door en dit drie keer per week, aangevuld met fitness. Na Spanje kijken we nog uit naar een zwembadtornooi in Duitsland”, aldus de Zonnebeekse web developer. (API)