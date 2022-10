Ieperse Badmintonclub organiseert weer internationaal tornooi: “Even terugkeren naar de heimat”

Komend weekend vliegen de shuttles weer massaal door de Ieperse sporthal. De Ieperse badmintonclub organiseert namelijk voor de vijfde keer het International In Flanders Fields Tournament. “De internationale deelnemers komen vooral uit Boston, Cambridge en New Market”, vertelt tornooiverantwoordelijke Karl Pannekoucke.

De Ieperse badmintonclub heeft met het Minneplein intussen een andere uitvalsbasis voor de wekelijkse trainingen op dinsdag. “Vroeger zaten we in het sportcentrum, maar sporthal 1 is nu voor basketbal en sporthal 2 voor volleybal”, duidt Karl Pannekoucke. “De zaal in het Minneplein vinden we uitstekend. De vloer is ideaal voor onze sport. Maar voor ons tornooi is het moeilijker om het daar te laten doorgaan, want je kan er geen tribunes neerpoten en er is geen nabijheid van een cafetaria. Die opties zijn er wel in sporthal 1, dus voor het tornooi keren we even terug naar de heimat. We maken gebruik van de cafetaria, die anders door de basketploeg wordt gebruikt.”

Air badminton

In 2020 was er geen tornooi door corona en ook de trainingen stonden op een lager pitje. “Dat was ambetant, want binnen sporten mocht niet. Op dat moment is air badminton naar voor gekomen. Hier speel je buiten op een ander soort veld met een heel andere shuttle. Die trainingen vonden plaats naast het beachvolleyterrein. Het terrein werd afgebakend met palen. We moesten dus creatief zoeken naar alternatieven. Nu komen we stilaan weer op niveau van het aantal leden van voor corona: 168, van wie de helft jeugd.”

Vorig jaar kon het tornooi wel doorgaan. “Dit jaar zijn er 25 extra inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar. Zo goed als alle reeksen kunnen doorgaan. Toch merk je nog steeds een beetje de naweeën van corona. De aantallen van voor corona halen we nog niet, maar we nemen gelukkig een stijgende trend waar.”

“We zijn een internationaal tornooi, want ook dit jaar mogen we weer enkele Engelse spelers verwelkomen” Karl Pannekoucke

Zaterdag zijn er de enkel -en dubbelmatchen. Zondag is het tijd voor gemengd dubbel en de finales. “Alles wordt in goede banen geleid door Christophe Vienne, hij is referee en dopingverantwoordelijke. Voor een discipline kost de inschrijving 7 euro, voor twee 14 euro en voor drie 20 euro. Er wordt gespeeld naar twee winnende sets tot 21. Bij 20-20 moeten er twee punten verschil zijn, maar we gaan door tot een maximum van 30.”

Er zal niet alleen Nederlands gesproken worden dit weekend. “We zijn een internationaal tornooi en ook dit jaar mogen we enkele Engelse spelers verwelkomen. Enkele jaren geleden kwamen er spelers uit Liverpool. Nu komen ze voornamelijk uit Boston, Cambridge en New Market. Het is afwachten welk niveau zij halen, want het rankingsysteem is er helemaal anders. Ook uit ons land komen ze uit alle windstreken.”

Bezige bij

Karl (53) is tornooi -en materiaalverantwoordelijke en is als bezige bij ook nog betrokken bij andere instanties. “Ik ben al 25 jaar betrokken bij de club. Naast mijn taken hier ben ik nog scheidsrechter, competitieverantwoordelijke voor West-Vlaanderen en zit ik in de Raad van Bestuur. Mijn engagement reikt dus verder dan enkel deze club”, aldus de keuken -en interieurbouwer, die het hele weekend aanwezig is om alles in goede banen te leiden. Zondag staat hij ook zelf tussen de lijnen. “Dan speel ik met Liesa Deberdt gemengd dubbel in de categorie MX 11-12. Ik speel al lang badminton, maar wel minder dan vroeger. Ik mik op één keer per week, want ik heb ook nog een drukke job.”

Jeugdtornooi

Naast dit tornooi organiseert de club in januari traditioneel een jeugdtornooi. “Dat heette vroeger de KW-cup”, weet Karl. “De competitieperiode loopt van september tot mei. In de zomer lassen we echter geen stop in. Niet iedereen gaat op reis tijdens de grote vakantie, dus we blijven ook in juli en augustus trainingen aanbieden.”

Het International In Flanders Fields Tournament in Ieper gaat door in de Leopold III-laan 18. Meer info: iepersebc.be.