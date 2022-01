Ieperling Jonathan Goudeseune blijft ambitieus na provinciale veldlooptitel: “Record op 5.000 meter verder aanscherpen”

Jonathan Goudeseune (FLAC) pakte zondag voor het eerst in zijn carrière de provinciale veldlooptitel bij de senioren. Na zijn zege in Eernegem mikt de 23-jarige atleet de komende weken nog op toptienplaatsen in de resterende CrossCup-manches en wil hij in de zomermaanden zijn besttijd op de 5.000 meter op de piste aanscherpen.

Jonathan Goudeseune werd voor de start al tot favoriet gebombardeerd en dat zorgde voor extra druk. “Tijdens de doorgaans beter bezette CrossCup-manches ben ik het gewoon om rond plek tien à vijftien te lopen”, weet Jonathan. “Op een PK moet ik zelf de wedstrijd maken en controleren. Het is dan belangrijk om strategisch de juiste keuzes te maken en op de juiste plaatsen te versnellen. Ik kon het verschil al maken voor het ingaan van de laatste ronde, waardoor ik me een beetje kon sparen voor wat nog komt.”

Derde keer, goede keer

Derde keer, goede keer voor Jonathan. Bij zijn vorige twee deelnames aan het PK bij de senioren was een vierde plaats zijn hoogste notering. “De eerste keer kende ik geen optimale voorbereiding. In 2020 net voor het uitbreken van de coronacrisis viel ik net naast het podium. Toen liep ik tegen quasi dezelfde concurrenten: een bewijs dat ik in de afgelopen twee jaar een mooie stap voorwaarts zette.”

Crosscups

Initieel was het PK geen hoofddoel, maar een verschuiving op de kalender noopte Jonathan om de planning te wijzigen. “De CrossCup in Hannuit viel eerst te dicht bij het PK, maar door bekende redenen werd dit uiteindelijk enkele weken uitgesteld. Zo kon ik wel voluit op het PK mikken. Na mijn zege deed ik het een paar dagen rustiger aan, maar ik pikte snel de draad van het vele trainen weer op.”

Golden Label

Naast Hannuit staan er met Diest (13 februari) en Brussel (6 maart) nog twee manches op het programma de komende weken. “In Diest telt de manche ook mee als Vlaams kampioenschap. Een nieuw parcours, dat als opvolger geldt voor Rotselaar. Een week later trekken we dan naar Hannuit. Dat is een zogenaamde Golden Label-wedstrijd. Een nog sterker deelnemersveld met nog meer buitenlandse atleten. Afsluiter van de CrossCup is Brussel, waar dan het Belgisch kampioenschap is. Een parcours op mijn maat, zeker als het droog is. Ik hoop overal bij de eerste tien te eindigen”, aldus Jonathan, die momenteel zevende staat in het regelmatigheidscriterium.

Buitenlandse stage

Na het winterseizoen heeft hij nog grote plannen tijdens de zomerperiode. Dan wil Jonathan zijn PR op de 5.000 meter aanscherpen. “Mijn doel is om een besttijd onder de 14 minuten te noteren, nu is mijn PR 14’09”. Een ander doel is om een sterk bezette 10.000 meter te lopen. Ik hoop dat ik kan meedoen aan de wedstrijd in het Nederlandse Leiden.” Om optimaal voorbereid te zijn, volgt er onder meer een buitenlandse stage in Zwitserland. “In juli ga ik met mijn trainer en enkele trainingsmakkers voor drie weken op stage in Sankt-Moritz. Verder ga ik elke week naar Squadt in Waregem voor krachttraining en blessurepreventie”, aldus Jonathan, die sinds kort zijn sport combineert met een job als administratief bediende bij Fleur in Beselare.