Ieper Trail opnieuw een schot in de roos: “Unieke manier om de stad te ontdekken”

Niet alleen Picanol, maar ook andere Ieperse bedrijven, verwelkomden zondag meer dan 1.000 deelnemers aan de Printburo Ieper Trail. Voor de lopers een unieke kans om de deelnemende fabrieken en winkels eens op een andere manier te leren kennen. “Ik werk al meer dan twintig jaar in Ieper, maar vandaag heb ik kanten van de stad gezien, waarvan ik het bestaan niet afwist.”

Nadat vzw De Zeven in het verleden al verschillende sportevenementen op poten zetten – de Bellewaerde Trail en Over the Top zijn er daar twee van – organiseerden ze nu een trailloop door verschillende Ieperse bedrijven. Een daarvan was Picanol, dat de fabriekshallen openstelde voor de lopers. Van de weefmachinebouwer namen een 50-tal werknemers deel aan de trail.

Openstaande vacatures

“Het was echt schitterend”, zegt Frederic Dryhoel, woordvoerder van Picanol, terwijl hij nog aan het bekomen is van de inspanning bij zijn aankomst in het college. “Ik werk al meer dan twintig jaar in Ieper, maar vandaag heb ik kanten van de stad gezien, waarvan ik het bestaan niet afwist. We zijn blij dat we met het bedrijf hieraan konden meewerken. Het was een ideale manier – onder meer met onze Picanolmuziekband – om een beetje reclame te maken, want er zijn nog altijd openstaande vacatures bij ons.”

Nadat de lopers Picanol hadden verlaten, ging het richting meubelwinkel Crack, aan de overkant van de Sterverlyncklaan. Daar kreeg iedereen een petje van de zaak in handen gestopt. “Toen we de vraag kregen van vzw De Zeven om deel te nemen, twijfelden we geen moment”, zegt Heidi Olivier, die samen met haar twee broers de winkel uitbaat.

“Mensen leren onze zaak eens op een andere manier kennen. Iedereen loopt tussen de meubels en gaat langs achteren weer buiten. Om 10.00 uur gaan we open, wat wil zeggen dat de eerste klanten ook nog kunnen meegenieten van de lopers.”

Geen tijdsregistratie

De start en de aankomst van het loopevenement was in het college in Ieper. Mensen konden kiezen tussen een grote of een kleine lus. Langs het parcours hadden de organisatoren heel wat animatie voorzien. Aan de Donkerpoort aan de Lakenhallen liepen de deelnemers een rookgordijn binnen, waarop iemand in monnikspij hen de stuipen op het lijf jaagde. Eens terug in het college werden de sportievelingen verwelkomd door het komiekenduo Kartje Kilo.

“Het was warm om te lopen”, zeggen Nicolas Vandewalle en Pieter Pecceu van de hockeyclub Westhoek Wildcats. “Maar het was heel amusant en een goede organisatie. Met enkele leden van de hockeyclub doen we af en toe een loopwedstrijd mee. Normaal trainen we twee keer per week hockey en gaan we nog een keer lopen met enkele spelers. Om hockey te spelen, hoef je geen loper te zijn. Mensen die eens willen proberen, zijn altijd welkom bij ons. Het gaat vooral om de sfeer en de vriendschap.”

“Een tijdsregistratie doen we niet”, zegt Tim Rommelaere, die deel uitmaakt van de organiserende vzw De Zeven. “De trail is een belevenisloop waarbij genieten en ontdekken op de eerste plaats komt. En ik denk dat we daar wel in geslaagd zijn. Tot nu hoorde ik enkel positieve reacties. Ik hoop vooral dat de mensen zich amuseerden, dat is uiteindelijk ons doel. Als ik rondkijk, dan zie ik toch enkel maar lachende gezichten. We zijn blij dat we heel veel medewerking hebben gekregen van de bedrijven die hun deuren openstelden voor het evenement. Volgend jaar? We werken eerst deze editie af en dan zien we wel.”

(CM/ Foto EF)