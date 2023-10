IBC organiseert In Flanders Fields Tournament

Naar jaarlijkse gewoonte is er in het derde weekend van oktober weer een internationaal badmintontornooi in de Ieperse sporthal. Zaterdag is er enkel- en dubbeltornooi, op zondag gemengd dubbel en de finales.

Karl Pannekoucke (54) is de organisator van dit tornooi. “We zijn aan onze zesde editie toe”, vertelt hij. “Net als de voorbije jaren zijn er een dozijn Engelsen ingeschreven. De Vlamingen komen uit alle provincies. Algemeen is er wel een minder grote opkomst. We klokken af op 110 inschrijvingen. Dit komt mede door het verplaatsen van het tornooi in Dendermonde. Ze verplaatsten hun tornooi naar een week eerder. Wij zitten traditioneel in het derde weekend van oktober.”

De Ieperse Badmintonclub (IBC) telt 140 leden. “Er zijn 64 jeugdspelers en 76 volwassenen. Er is een mooie instroom van competitieve en recreatieve leden. Ook spelers die door hun studies even de pauzeknop induwden, pikken de draad weer op. Er doen 24 leden mee aan het tornooi, de jongste is 14 jaar. De jongste deelnemer overall is een jaar jonger en de oudste is 70 jaar. Dat is Lieve Desodt, die aangesloten is bij IBC.”

Programma

Op zaterdag is er enkel en dubbel, op zondag gemengd en de finales. “Zelf doe ik mee met Liesa Deberdt in het gemengd dubbel en met Sam Demuynck in de heren dubbel. Christophe Vienne is opnieuw hoofdscheidsrechter. Er wordt gespeeld naar twee winnende sets tot 21. Er moeten twee punten verschil zijn tot 30-30. Alles vindt plaats in sporthal 1, in de Leopold III-laan. We voorzien 12 speelvelden, waarvan er 11 bespeelbaar zullen zijn. Een speelveld zal worden ingenomen door een uitschuifbare tribune.”

Karl nam enkele maanden geleden de voorzittersfakkel van de club over. “Mijn voorganger Thijs Deweerdt verhuisde naar Waregem en heeft het te druk met de komst van een tweede kindje. Sinds april ben ik voorzitter en dit combineer met mijn engagement als tornooi- en materiaalverantwoordelijke bij IBC en scheidsrechter, competitieverantwoordelijke en lid van de Raad van Beheer bij het West-Vlaamse badmintonorgaan. Dit mandaat zal ik uitdoen en niet meer verlengen. Het is druk, maar we kunnen gelukkig rekenen op een goeie flow binnen het bestuur en veel leden zetten zich zoals steeds graag in”, besluit de keuken- en interieurbouwer.