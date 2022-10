Ian en Ryan Lodens kronen zich opnieuw tot wereldkampioen jiujitsu

Het wereldkampioenschap jiujitsu heeft, net als vorig jaar, plaats in Abu Dhabi. Ian (24) en Ryan (22) Lodens uit Knokke-Heist kroonden zich de voorbije jaren zowel bij de jeugd als de volwassenen respectievelijk acht en negen keer tot wereldkampioen. Daar kwam maandag in de categorie Duo Men een nieuwe wereldtitel bij.

De vierde op rij bij de senioren, na Malmö in Zweden in 2018 en Abu Dhabi in 2019 en 2021. “Welke titel de mooiste is van de vier is moeilijk te zeggen. De eerste was zeer bijzonder, omdat Ryan nog te jong was voor de senioren. Hij was nog junior. Maar elke ervaring is toch iets nieuws, iets anders. En zeker zoals nu. Alles voelde perfect aan. Alles wat we deden ging goed. Beter konden we ons niet wensen”, vertelt Ian, kort na het behalen van de wereldtitel.

De broers zijn al zolang bezig met jiujitsu dat ze geen geheimen hebben voor elkaar. “We zijn zodanig op elkaar ingespeeld. Nog voor de opwarming er komt zijn we klaar. We weten precies wat we moeten doen. Hoe onze structuur in elkaar steekt. Daarnaast weten we elkaar voortdurend op te peppen, te motiveren. De drive die we met ons twee hebben tijdens de wedstrijd is niet te evenaren. En dat maakt ons zo sterk”, vindt Ian die net voor het WK zijn duim had verzwikt. “Veel last had ik er niet van. Op zo een moment gaat er zoveel adrenaline door je lichaam dat je daar niets van voelt.”

Tot een goed einde

Ian en Ryan kwamen in de halve finale uit tegen Thailand, twee te duchten tegenstanders waar het duo toch wat schrik van had. Maar de broers brachten het tot een goed einde. In de finale stonden ze dan tegenover Duitsland. “Zij zaten in de andere poule. In 2019 stonden we ook reeds tegenover hen in de finale. Nadat zij een rustperiode van een jaar hadden ingelast, zagen we hen nu terug en konden we het tot een goed einde brengen.”

Op het WK nam de jongste broer, Ray Lodens, deel in Fighting onder de 21 jaar, -62 kg waar hij hoopte op een podiumplaats. Hij verloor jammerlijk de kamp om het brons tegen iemand uit Angola. Ryan komt dinsdag nogmaals in actie op het WK, in Duo Mixed Adults, samen met de Antwerpse Paolina Jansen Buonsenso. (ACR)