Ian en Ryan Lodens gaan voor negende en tiende wereldtitel jiujitsu

Net als vorig jaar reizen de broers Ian, Ryan en Ray Lodens naar Abu Dhabi. Daar nemen ze op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november deel aan het wereldkampioenschap jiujitsu. De jongste hoopt er op een podiumplaats, terwijl Ian en Ryan er hun wereldtitel willen verlengen.

Ray (18) vertrok donderdag. Ryan vrijdag en Ian zaterdag. Die laatste werd donderdag samen met Charis Gravensteyn ontvangen bij de koning naar aanleiding van hun deelname aan de World Games, waar ze zilver behaalden.

Op het WK neemt Ray deel in Fighting onder de 21 jaar, -62 kg, waar hij hoopt op een podiumplaats. Voor Ryan is er Duo Mixed Adults met de Antwerpse Paolina Jansen Buonsenso. “Ze vormen nog niet zo lang een duo. Het zou mooi zijn als ze een medaille halen, en dat kan”, zegt Ian. “Op de German Open vielen ze net buiten de prijzen. Nu hebben ze zich veel meer kunnen voorbereiden.”

Finale tegen Thailand

Ian (24) en Ryan (22) kroonden zich, bij de jeugd en de volwassenen, respectievelijk acht en negen keer tot wereldkampioen. In Abu Dhabi proberen de broers in Duo Men bij de senioren daar een vervolg aan te breien. “De tegenstand is groter dan op de German Open. Er doen meer continenten mee. Onze grootste rivalen komen uit Thailand. We zouden hen graag bekampen, hopelijk in de finale.”

Na het WK volgt een kleine rustperiode. “Ik kan mijn focus dan wat op mijn studies leggen. En die afleiding is soms welkom”, zegt Ian. “Ik ben ook zeer intensief met dansen bezig. Daarna werken Ryan en ik in jiujitsu stilaan naar ons einddoel, wellicht de World Combat Games, in oktober 2023 Dat zou een mooi einde van onze mooie carrière zijn.”

(ACR)