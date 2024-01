Howest en Sport Vlaanderen openen pickleballterrein in Brugge

Op de Sportinnovatiecampus in Brugge is het eerste Flex Court Elite pickleballterrein geopend. Initiatiefnemers Howest, de hogeschool West-Vlaanderen, en Sport Vlaanderen willen deze opkomende sport zo een boost geven. Tegelijk kondigden beide partners een vernieuwde samenwerking aan. “We starten het nieuwe jaar met goed nieuws: tot minstens 2029 blijven we samen sportend Vlaanderen inspireren”, luidt het.

Pickleball, een racketsport met aspecten van tennis, badminton en tafeltennis, is in de Verenigde Staten de laatste jaren de snelst groeiende sport en in de Sportinnovatiecampus in Brugge verwacht men dat deze sport ook in Europa nog aan populariteit zal winnen. De afgelopen maanden werd daar een terrein aangelegd om bezoekers de kans te geven om de sport te leren kennen, maar nu gaan ze nog een stapje verder. “Op onze buitenterreinen werd het eerste Flex Court Elite pickleballterrein van Vlaanderen aangelegd”, zegt Nikolaas Van Doninck, beleids- en implementatiemanager van de Sportinnovatiecampus. “Dankzij PlaySport International krijgen we de kans om dit veld een jaar lang te testen.”

Er bestaan al heel wat outdoorterreinen in Vlaanderen, maar deze Flex Court Elite – met hele goede ondergrond – is nieuw. “Zo’n terrein vormt een combi-elastisch oppervlak met een uitstekende demping, voetgrip en balstuit waarbij het risico op blessures tot een minimum herleid wordt. Wie interesse heeft om deze sport te leren kennen, kan gratis materiaal ontlenen aan onze nieuwe Equip-box naast het terrein. In de komende maanden zullen de Howest-studenten van de bacheloropleiding Sport en Bewegen ook in extra oefeningen voorzien. Zo willen we deze nieuwe sport een boost geven”, aldus Van Doninck. (ACR)