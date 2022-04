Houtland en Poperinge brengen jonge bokskampioenen

Bij de Golden Gloves In Gent had zaterdag het Belgisch kampioenschap boksen bij de jeugd plaats. Er werd in de verschillende leeftijdscategorieën en de diverse gewichtsklassen telkens gekampt tussen iemand aangesloten bij de Vlaamse Boksliga en een lid van de Ligue Francophone de Boxe, of de Vlaamse tegen de Waalse kampioen.

In de categorie Junior Heren (geboortejaar 2007-2006) in -57 kg ging de nationale titel (3×2) naar Renzo Dequidt (Boxing Club Poperinge). Hij versloeg Jihad Toukouki (GMG Herstal).

Boxing Team Houtland uit Lichtervelde was succesvol bij de aspiranten (geboortejaar 2014-2010). Mathiez Tampere, kleinzoon van trainer Filiep Tampere, was goed voor de Belgische titel in de categorie -38 kg. Na drie ronden van één minuut was hij sterker dan zijn Waalse opponent, Lucantonio Delautre (Sder Boxing Club).

Elias Mulier, ook van BT Houtland, behaalde in de categorie -42 kg een zilveren medaille.

(ACR)