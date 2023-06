Hoogspringster Yorunn Ligneel stoomt zich klaar voor EK U23 in het Finse Espoo: “Internationale wedstrijden maken me beter als atlete”

Het eerste deel van het seizoen van Yorunn Ligneel zit erop en ze blikt er positief op terug. Intussen kijkt de Houthulstse al vooruit naar twee belangrijke afspraken in juli: het EK U23 en het BK.

Yorunn Ligneel is 19 jaar en woont in Houthulst. Tot 2016 beoefende ze basketbal, daarna maakte ze de overstap naar atletiek. “In het begin deed ik verschillende meerkampnummers”, vertelt ze. “Het werd echter snel duidelijk dat hoogspringen mijn beste discipline was en ik deed het ook supergraag. Ik combineerde het even met basketbal, maar uiteindelijk ging ik volledig voor het hoogspringen.”

Nieuw PR

Vorig jaar mocht de eerstejaarsbelofte proeven van het WK U20 in het Colombiaanse Cali en in juli volgt een deelname aan het EK U23 in het Finse Espoo. “Ik ben dit jaar heel constant bezig en bracht mijn PR op 18 mei in Gent tot 1,85 meter, wat goed was voor de vereiste EK-limiet. Indoor bracht ik mijn PR op 1,83 meter. Ook in IFAM-meeting in Oordegem sprong ik een mooie 1,81 meter. In Espoo hoop ik het niveau te halen dat ik al het hele jaar haal. Als ik rond mijn PR kan springen dan behoort een finaleplaats dat wil zeggen top-12 misschien tot de mogelijkheden. Ook op het BK in Brugge twee weken later hoop ik een goeie prestatie neer te zetten. Na Brugge is het nog even afwachten hoe het programma er uitziet.”

Ook haar ouders zijn sportief aangelegd. “Mijn papa Pedro Ligneel heeft een basket -en koersverleden en mama Brenda Lombary deed atletiek en wielrennen. Ook mijn zus Freya heeft nog gebasket. Je kan wel stellen dat we een sportief gezin zijn. Het is trouwens door mama dat ik de stap naar atletiek zette. Mijn ouders steunen me enorm in wat ik doe en wellicht gaan ze ook mee naar Finland.”

Examens

In aanloop naar het EK focust Yorunn zich momenteel op haar examens. “Ik zit in de blokperiode, want ik studeer nu mijn tweede jaar kinesitherapie aan KULAB in Brugge. Vrijdag is mijn eerste examen. De rest van mijn tijd vul ik met trainen bij de Houtland Atletiekclub in Torhout. Daar word ik deskundig begeleid door Noël Coddens en ik ga ook één keer per week naar Gent om te trainen onder de vleugels van Fernando Oliva. In Gent train ik samen met mijn grootste concurrente annex goeie vriendin Merel Maes, zij is twee jaar jonger. Dankzij Noël en Fernando blijf ik stappen vooruit zetten. Wat de toekomst brengt? Ik hoop progressie te blijven maken en nog meer deel te nemen aan internationale kampioenschappen. Daar word je als atleet beter van.”