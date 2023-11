Hoogleedse familie Bossu telt drie zwarte gordels: “We gaan vaak in Frankrijk trainen”

Judo zit in het bloed bij de familie Bossu uit Hooglede. De jongste zoon Milo (16) behaalde een paar weken geleden zijn zwarte gordel na intensief trainen en hard werken. Zo zijn er drie zwarte gordels in het gezin.

Milo begon op zijn vierde levensjaar met kleuterjudo en had de microbe al snel helemaal te pakken. Ook broer Lorenzo (37) en zus Stephanie (43) waren vroeger ook erg actief in de judowereld. Je kunt dus wel stellen dat papa Geert (66), afkomstig uit Hooglede, zijn kinderen de microbe voor de judosport doorgegeven heeft.

“Er werden demonstraties judo gegeven in de toenmalige meisjesschool in Hooglede. Op de overdekte speelplaats kreeg ik als achtjarige te zien wat judo was en ik was er meteen voor gewonnen. Toen ik enkele jaren later mijn zus tegen de kast duwde, besloten mijn ouders om me te laten stoppen met judo”, vertelt Geert.

Zwarte gordel

“Rond mijn zestiende was er geen ontkomen aan, ik moest en zou herbeginnen. In 1975 had ik een zwarte gordel in mijn bezit en nog eens drie jaar later behaalde ik mijn trainersdiploma. Ik ben begonnen met les te geven in de Hoogleedse judoclub Jenos Kwai”, aldus Geert.

In 1979 kwam dochter Stephanie op de wereld. Ook zij ontdekte op jonge leeftijd het judo. “Ze had talent maar helaas een slechte rug door een aangeboren afwijking. Ze nam ooit deel aan het wereldkampioenschap in Portugal. Vandaag rijdt ze kilometers ver met haar fiets. Onze zoon Lorenzo was ook een getalenteerde judoka en won in 2000 het Belgisch kampioenschap bij de kadetten. Ook hij sukkelde met zijn rug en verliet de sport maar vindt nu zijn uitlaatklep in zijn werk”, gaat Geert voort.

Intensief trainen

Milo, de jongste telg in het gezin, behaalde enkele weken terug eveneens zijn zwarte gordel. Milo volgt moderne talen-wetenschappen aan de VMS in Roeselare. “Net zoals mijn broer en zus heb ik op jonge leeftijd kennisgemaakt met de judosport. Ik ben vroeger nog gaan zwemmen maar daar deden ze geen competitie en dat miste ik wel. Naast het judo ga ik ook nog lopen en fitnessen om in vorm te blijven. In 1998 begon papa les te geven in Ingelmunster en ik heb mijn eerste stappen in het judo ook daar gezet. Op mijn veertiende behaalde ik de bruine gordel en daarna moest ik verplichte wedstrijden spelen om wedstrijdpunten te behalen. Dat liep behoorlijk gemakkelijk en daarna kon ik de aanvraag doen om mijn examen te mogen afleggen. Ik trainde drie maanden intensief, zo’n drie tot vier weken per week maar het heeft geloond”, vertelt hij.

Dat papa Geert een gepassioneerde judobeoefenaar is, valt niet te betwijfelen. Na het lesgeven in Hooglede, trok hij naar Ingelmunster. “Iedereen verklaarde me gek dat ik toen koos voor zo’n kleine club. Ik ben er begonnen met drie kleine kindjes en vier oude venten”, grapt Geert. “Maar we boekten succes, want in 2004 behaalden we meer dan 20 medailles op het Vlaams kampioenschap. Ik was er onder meer trainer van Delphine Persoon en wielrenner Yves Lampaert. In april van dit jaar ben ik gestopt in Ingelmunster. Momenteel doe ik het wat rustiger aan. Ik train wat mensen privé en we zien wel wat er nog uit de bus valt. Milo en ik zijn samen lid van de club in Kortemark en ik geef er soms gasttraining. Milo en ik gaan op woensdag vaak naar Frankrijk om te trainen. Het is hét judoland bij uitstek, want er zijn meer en betere tegenstanders. Frankrijk is wereldtop op judovlak momenteel”, aldus Geert.

Strenge trainer

Milo speelde afgelopen maanden minder wedstrijden om niet geblesseerd te raken en zo de zwarte gordel te behalen. Vanaf januari speelt hij in een nieuwe leeftijdscategorie U21. “Dat betekent moeilijkere tegenstanders met meer kracht. Mijn papa is mijn trainer en dat vind ik meestal leuk. We hebben wel eens een discussie over bepaalde technieken maar het grote voordeel is dat ik hem goed ken en alles durf te vragen. Hij is streng maar rechtvaardig en zo gepassioneerd dat hij zeker nog een tijdje zal meedraaien in het judocircuit”, besluit Milo. (EVG)