Honderden atleten verwacht voor San Silvestercross op 26 december: “Veilige cross is perfect mogelijk”

Terwijl heel wat andere stratenlopen en corrida’s zijn afgelast, besliste het bestuur van de San Silvestercross, de oudste stratenloop van Vlaanderen, om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Op 26 december worden opnieuw honderden atleten in het centrum verwacht. “We hebben heel wat maatregelen genomen zodat we een veilige editie kunnen organiseren.”

De San Silvestercross lokt in normale tijden meer dan duizend lopers naar Sint-Eloois-Winkel. Door de coronacrisis besliste de organisatie om vorig jaar een lighteditie te organiseren. Lopers konden een week lang het parcours afhaspelen.

“Met meer dan vijfhonderd deelnemers werd deze alternatieve versie een succes. In aanloop naar de editie van dit jaar merkten we wel dat heel wat lopers verlangen naar een wedstrijd”, aldus Bruno Bonte, voorzitter van het zevenkoppige comité dat de organisatie van de wedstrijd op zich neemt. De organisatie wachtte de voorbije twee overlegcomités af om de knopen door te hakken.

Uiteindelijk werd er in samenspraak met het Ledegemse gemeentebestuur een beslissing genomen: de San Silvestercross 2021, die gepland staat op 26 december, kan doorgaan. “De gemakkelijkste oplossing was om de wedstrijd dit jaar opnieuw in een lightversie te stoppen of gewoon niets doen. We willen niet voor deze gemakkelijke weg kiezen. Het is mogelijk om iets goed en veilig te organiseren en dat willen we dan ook heel graag doen.”

Start- en aankomstzone

Aan de wedstrijd zijn wel verschillende maatregelen verbonden, zodat alles op een coronaveilige manier kan verlopen. In de start- en aankomstzone moeten zowel het publiek als de lopers verplicht een mondmasker dragen. Iedereen die in die zone komt, moet ook zijn of haar Covid Safe Ticket tonen. “We hebben een uitgestrekt parcours van ruim vier kilometer. Eens buiten de start-en aankomstzone is er geen mondmaskerverplichting meer.”

Iedere loper krijgt een chip waardoor er kan gewerkt worden met een gespreide start. De tijd begint pas te lopen onder de startboog. Voor en na de wedstrijd zijn er geen verkleed- en douchemogelijkheden. “We houden ook geen prijsuitreiking in de L!NK. De zaal zal gesloten blijven.” De winnaars worden onmiddellijk na de aankomst gehuldigd. Bij de vierenveertigste editie van de San Silvestercross is er ook geen bedrijven-en verenigingencompetitie omdat de groepsfoto en de prijsuitreiking niet verenigbaar zijn met de coronavoorschriften.

Voorafinschrijvingen

De San Silvestercross werkt dit jaar enkel met voorafinschrijvingen. Lopers kunnen zich tot en met 19 december registreren via www.sansilvestercross.be. Voor elke aankomende deelnemer wordt er een prijs voorzien.

Het programma van de kerstcorrida is gelijklopend met de normale edities. Om 16.15u starten de jeugdreeksen. De deelnemende kinderen lopen een afstand tussen de 300 en de 750 meter. Inschrijven vooraf kost 6 euro. Een uur later start de kleine cross over 4,25 kilometer. Lopers leggen daarbij één grote ronde af. Om 17.45u start de wedstrijd over 8,5 kilometer. Deelnemers lopen de grote ronde twee keer.

Goede doel steunen

De deelnameprijs voor beide wedstrijden bedraagt 9 euro. “We durven er momenteel geen getal op plakken hoeveel deelnemers we aan de start zullen krijgen. De wedstrijden in Roeselare en Tielt gaan niet door. Atleten die daar aan de start zouden staan, komen nu misschien naar Sint-Eloois-Winkel. Anderzijds beseffen we ook dat we door te werken met voorafinschrijvingen ook deelnemers verliezen.”

De San Silvestercross steunt dit jaar ook het goede doel. De organisatie zamelt geld in voor G-oalympics, de G-voetbalafdeling binnen voetbalvereniging Olympic Ledegem.