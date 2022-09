Hollebekenaar Marvin Odent nu ook Kampioen van Vlaanderen handbike

Hollebekenaar Marvin Odent werd nu ook Kampioen van Vlaanderen handbike. Het werd een West-Vlaams podium in Wingene waar de laatste wedstrijd van het seizoen plaatsvond.

Van de tien handbikewedstrijden in het Open Vlaams Kampioenschap die georganiseerd worden in samenwerking met G-sport Vlaanderen, reed Marvin telkens als eerste Belg over de streep waardoor hij in het criterium de meeste punten kon verzamelen. Marvin heeft dit seizoen dus alles gewonnen wat hij kon winnen. Hij werd twee keer Belgisch kampioen en tijdens de wegrit en de tijdrit kon hij telkens de Belgische driekleur bemachtigen.

Nu heeft de Hollebekenaar ook de trui van Kampioen van Vlaanderen binnen. Kenny Vangampelaere uit Wingene werd tweede en Hans De Gryse uit Eernegem reed zich dit seizoen naar de derde plaats.

Vijf jaar

Marvin handbiket nu vijf jaar nadat hij op 27 september 2016 verlamd raakte na een val van 6 meter hoogte door een raamopening. Hij vond zijn uitlaatklep terug in zijn sport. Marvin droomt ervan om volgend jaar enkele van de wereldbekers te kunnen meerijden.

Zaterdag 24 september start Marvin met zijn handbike in de kermisduatlon in Langemark. G-sport Vlaanderen deed onlangs een oproep bij gemeenten en serviceclubs om zich te engageren om G-sportwedstrijden te organiseren. “Het zou fijn zijn mochten er wat meer wedstrijden in West-Vlaanderen kunnen plaatsvinden. Meestal moeten we naar de provincie Limburg rijden om mee te kunnen doen aan een wedstrijd”, zegt Marvin Odent.

Wie interesse toont of info wil, kan terecht op de website G-sportvlaanderen.be.