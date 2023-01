Hof van beroep geeft Brugse padelclub Azalea groen licht voor langere openingstijden

Het hof van beroep heeft de openingstijden van padelclub Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge wat uitgebreid. Er mag een uur langer op weekdagen, twee uur langer op zaterdag gesport worden. Daarmee wordt de uitspraak van de Brugse rechter Wim De Backer in kortgeding van zes maanden geleden deels teruggeschroefd. Buren hadden geklaagd over lawaaihinder.

Om de geluidshinder voor de buren te beperken mocht er sedert juli 2022 ‘s avonds en op zondagen niet meer gepadeld worden in tennisclub Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat in Brugge. Dat besliste rechter Wim De Backer eind juni van vorig jaar in kortgeding.

Gezondheid

Sinds 2018 heeft KTC Azalea in Sint-Pieters ook drie padelvelden, de voorbije jaren is de padelactiviteit er enorm toegenomen. Twee buren van KTC Azalea, Hans Schmidt en Peggy Versnick, trokken naar de Brugse rechtbank om de sluiting te eisen van de padelclub, op straffe van een dwangsom van 1.500 euro per inbreuk.

Ze stelden dat de geluidsoverlast hun gezondheid in gevaar bracht. In ondergeschikte orde vroegen de buren een fikse beperking van het aantal uren dat deze sport mocht beoefend worden.

Rechter Wim De Backer ging niet in op de eis tot sluiting van de padelclub, maar beperkte het aantal uren waarop de padelsport in KTC Azalea mag beoefend worden drastisch, zodat de buren thuis in alle rust optimaal van hun vrije tijd kunnen genieten.

Verbod

Sedert vorige zomer mocht er in KTC Azalea niet meer gepadeld worden op weekdagen voor 10 uur en na 19 uur, op zaterdagen voor 10 uur en na 16 uur. Op zondagen en feestdagen gold er een algemeen padelverbod de hele dag lang. Indien KTC Azalea dit verbod niet naleefde, moest de club een dwangsom van 1.000 euro per terrein en per overtreding betalen.

De Brugse sportclub ging in beroep tegen dit vonnis. Deels met succes, want er mag voortaan een uur langer, tot 20 uur, op weekdagen gepadeld worden. “Op zaterdag zelfs twee uur langer, tot 18 uur. Maar op zondag blijven we gesloten”, meldt Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea.

Kater

Hoe dan ook zit deze Brugse padelclub met een zware financiële en sportieve kater door het eerste vonnis van vorig jaar. Tom Vuylsteke: “Sedertdien hebben 200 leden hun abonnement niet meer vernieuwd.”

Les ook: een trieste dag voor de sport