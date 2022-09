Hockeyclub Saint-Georges Kortrijk ontvangt Hockey Club Wavre: “We hebben zeker de capaciteiten”

De dames van Saint-Georges Kortrijk verloren vorig weekend van Pingouin 1 met 3-1. Dit weekend komt LARA Hockey Club Wavre op bezoek naar Parc Saint-Georges.

Na zeges tegen Ukkel (1-0) en Louvain-la-Neuve (2-3) verloor Saint Georges voor de tweede keer op rij. Eerst was Beerschot nipt te sterk met 1-0. Vorig weekend was het Royal Pingouin Hockey Club Nivellois die met 3-1 aan het langste eind trok. “Dit was een van onze sterkste tegenstanders”, vertelt de 21-jarige Alexandra Bauwens. “We wisten sowieso dat dit een moeilijke klus zou worden. Toch wist onze coach ons te motiveren om deze partij zo goed mogelijk aan te vatten. Enkele momentjes van onoplettendheid kostten ons wel enkele tegendoelpunten. Bij een wissel van een speelster en bij een strafcorner kregen we het deksel op de neus. Toch slaagden we erin om enkele aanvallen op te zetten, al kostte het moeite om hun doelman in verlegenheid te brengen.”

“We hebben zeker de capaciteiten om ons te handhaven in de top 8. We hebben een hecht team dat elkaar steeds blijft motiveren. Ook onze coach speelt daar een belangrijke rol in.”

Met LARA Hockey Club Waver komt opnieuw een stevige tegenstander naar Parc Saint-Georges. “We spelen thuis, en dan zijn we sterk als team”, gaat Alexandra verder. “We willen vooral blijven evolueren, ook al verliezen we, we houden de moed er in. Iedereen is alvast die zelfde mening bedeeld.”

“Sinds mijn tiende levensjaar is hockey voor mij een passie. Ik begon met het spelletje door een vriend en dit is nu mijn vijfde jaar bij de dames. We trainen momenteel twee keer per week. Vorig jaar coachte ik ook nog een ploegje, maar dat moest ik stopzetten omdat het te druk werd”, besluit Alexandra Bauwens. (ELD)