Hockeyclub Brugge brengt al tien jaar G-hockey

De Brugse hockeyclub biedt al tien jaar hockey aan voor jongeren vanaf 12 jaar én jongvolwassenen met een mentale beperking. “Als deelnemen aan de reguliere trainingen niet lukt is dit een buitengewoon mooi alternatief vanuit onze focus op een inclusieve samenleving.”

De KHCB, met terreinen nabij de watertoren in Sint-Andries, onderstreept hiermee het belang van de G-werking. Op maandagavond trainen de ‘Giant Bears’ telkens van 19 tot 20 uur. “Iedere training zijn er oefeningen en is er eens een kleine wedstrijd, binnen een structuur en in een duidelijke taal”, legt trainster Emmanuelle Bernolet uit. Naast de wekelijkse trainingen, doet men ook jaarlijks tijdens de krokusvakantie mee aan de G-happening georganiseerd door de Antwerpse hockeyclub Victory uit Edegem. “Dit jaar bestaat onze ploeg uit zeven spelers. Er is zeker nog ruimte voor uitbreiding. We hopen op termijn met een 20-tal te kunnen trainen waardoor we meer een gedifferentieerde aanpak kunnen toepassen, rekening houdend met de mogelijkheden van elke speler en hun tijdsbesteding. Het moet in hun planning passen.”

Gestructureerd

Op 30 mei gaat KHCB met vijf G-hockeyspelers deelnemen aan de Special Olympics in Kortrijk. “We zullen er strijden met een zestal andere Belgische ploegen voor een mooie plaats in het klassement. Met ons aanbod van G-hockey zetten we ons overigens in voor iedereen. Ook voor zij die wat extra ondersteuning nodig hebben. En daar zijn we tien jaar geleden mee gestart. Onze gestructureerde aanpak en persoonlijke begeleiding blijven hierbij heel belangrijk. Hiermee krijgen we heel veel respect van onze spelers en dat is erg fijn om te zien. Het enthousiasme is groot. Het werkt aanstekelijk en motiverend.” (ACR)

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan G-hockey en wil je een proeftraining meepikken of wil je de ploeg als (assistent)coach mee ondersteunen of training geven? Contacteer dan Emmanuelle Bernolet via ghockey@hockeybrugge.be.