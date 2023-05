HO Beitem organiseert dorpstornooi: “Wie kennismaakt met krachtbal, is vlug verkocht”

Krachtbalclub HO Beitem organiseert op zaterdag 3 juni haar achtste dorpstornooi op de krachtbalterreinen aan de Meensesteenweg. Meteen een hoogdag voor de club, die zo promotie maakt voor de krachtbalsport en elke keer spelers kan aantrekken.

“Ons dorpstornooi is inderdaad bekend tot ver buiten Beitem”, zegt trainer en duivel-doet-al Karel Deleye. “We organiseren het om de twee jaar, maar door de coronapandemie hebben we enkele edities moeten afgelasten. Momenteel lopen de voorbereidingen enorm vlot en alle medewerkers zijn erop gevierd om aan de slag te kunnen. We hebben al heel wat inschrijvingen: nu staat de teller op zestien herenploegen, terwijl er ook tien damesteams van de partij zullen zijn.”

“Bedoeling is om mensen die nog nooit gekrachtbald hebben te laten kennismaken met onze sport. Maar ook ex-spelers komen graag nog eens tonen dat ze het nog niet verleerd zijn. We hebben wel een paar aanpassingen aan het reglement gedaan. Zo spelen de dames met een bal van één kilogram, dus minder dan de bal van twee kilogram waarmee in de competitie gespeeld wordt. En de heren spelen met een bal van drie kilogram, dus ook één kilogram minder dan de competitiebal.”

Compleet en intensief

“Ik sta er wel toch telkens weer van te kijken hoe gemotiveerd de mensen zijn, als ze met onze sport hebben kennisgemaakt. Zo heb ik er met mijn werkmakkers al een tweetal trainingen op zitten, en ze waren meteen verkocht. Dat beloven mooie wedstrijden te worden! Ik vind krachtbal dan ook een heel complete sport, die vlug aan te leren is. De spelregels zijn heel eenvoudig en er wordt telkens vier tegen vier gespeeld. Eigenlijk wel redelijk intensief. Tijdens het tornooi spelen we kortere wedstrijden dan de normale twee keer 25 minuten. We hebben vier terreinen ter beschikking, zodat er de dag hele door veel wedstrijden gelijktijdig gespeeld kunnen worden. Tussendoor is er natuurlijk tijd voor een natje en een droogje.”

“Iedereen is welkom en zal zien dat de krachtbalfamilie een grote, warme familie is, die graag anderen wegwijs maakt in hun sport. We starten om 9.30 uur en de finalewedstrijden worden omstreeks 16 uur gespeeld; de prijsuitreiking is gepland omstreeks 18 uur. Overweeg zeker om die dag eens langs te komen. Spektakel verzekerd!”, besluit Karel het gesprek. (JV)