Hij is met 17 de jongste, zij is de enige vrouw op het BK powerboatracen in Oostende: “We willen vooral ervaring opdoen”

Wie op zaterdag 25 en zondag 26 juni snelle boten en jetski’s wil zien razen, kan hiervoor terecht in Oostende aan het Vuurtorendok-West voor het BK en WK powerboatracing. Quentin Deraedt is de jongste Europese deelnemer. Zijn copiloot Julie Labeeuw is de enige vrouwelijke deelnemer.

In Oostende is een twintigtal teams uit binnen- en buitenland aanwezig, zoals Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Italië en zelfs Koeweit. Het publiek kan de races van redelijk dichtbij meemaken vanop de Oostelijke strekdam. Afwisselend met de powerboats zullen er ook jetskiracewedstrijden plaatsvinden. BKOffshore organiseert het BK langs diverse locaties aan de Belgische kust.

Na Lummen en Oostende zijn Blankenberge (20-21 augustus) en Zeebrugge (17-18 september) aan de beurt. Uit West-Vlaanderen is er de deelname van het Flanders Offshore Racing Team met de 17-jarige Quentin Deraedt. Zijn copiloot is Julie Labeeuw, die als enige vrouw aan het BK meedoet.

Gestart op 5 jaar

“Zij is mijn nicht en komt uit het Kortrijkse. Haar moeder werkt als secretaresse en boekhoudster in Brugge Marine Center, het bedrijf van mijn vader”, vertelt Quentin. Kris Deraedt nam wereldwijd aan ontelbare races deel, met als hoogtepunt de P1-races en gaf zijn vaardigheden en kennis door aan zijn zoon. Quentin draaide zijn eerste rondjes op de boot toen hij amper 5 jaar oud was. Vorig jaar, vanaf zijn zestiende, maakte de Bruggeling zijn debuut in het motorbootvaren, met de Osprey Lynx 26 RIB.

“Nu hebben we een iets sportievere boot gekocht. Een technohull seadrug 688 met mercury optimax 200xs ROS als motor. Een kleinere boot, twee keer zo licht, die een zwaardere motor kan dragen en twee keer zo snel accelereert. De topsnelheid is even hoog, zo’n 130 km per uur met 300 PK.”

Golven inschatten

Xavier Derille en Jeroen Haverbeke vormen samen het Puma Racing Team. Het Oost-Vlaamse duo is Europees kampioen. Daarnaast zijn er deelnemers uit de regio Gent, Antwerpen, Dendermonde en uit Wallonië.

“Grotendeels zijn het Belgen die ook aan het WK deelnemen. Onze ambitie is om ooit in een hogere klasse te gaan of aan het WK deel te nemen. Nu is het vooral een leerproces en ervaring opdoen, waarbij het inschatten van de golven het moeilijkste is”, besluit Quentin. Op zaterdag zijn er jetskiraces om 10.45 uur en 13.30 uur. De powerboats voor het BK en WK komen daarna vanaf 14.30 uur in actie. Op zondag komen de jetski’s om 13.30 uur op het water, gevolgd door de powerboats om 14.30 uur.

(ACR)