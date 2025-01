“Het was een nagelbijter tot de laatste dag”: Stefaan ‘Friete’ Henderyck uit Adinkerke maakt dartsdroom waar en mag twee jaar bij de profs spelen

Op de PDC Q-School in het Duitse Kalkar wist Stefaan Henderyck als enige Belg een tourkaart te bemachtigen voor de komende twee jaar. Friete, zoals Stefaan genoemd wordt, maakt zo zijn dartsdroom waar. Hij en zijn entourage reageren heel trots.

Stefaan Henderyck (51) is afkomstig uit Oostende, maar woont in Adinkerke. Stefaan trok voor de vierde keer naar de Q-School. “Net als vorig jaar kon ik me al snel kwalificeren voor de Final Stage”, vertelt Stefaan. “Vorig jaar kwam ik net te kort voor een tourkaart. Je hebt daar ook een dosis geluk voor nodig. Toen ik er zo dicht bij was, droomde ik wel van meer dit jaar. Tijdens de Final Stage kende ik een schitterende tweede dag. Die werd gevolgd door een mindere derde dag. Ik had te veel zenuwen en het liep stroef. Op de laatste dag moest ik minstens twee keer winnen. Toen ik de beslissende pijl gooide, volgde er een onbeschrijfelijk gevoel. Het is echt moeilijk om dit onder woorden te brengen. Je wordt aangemoedigd door je vrienden en iedereen leefde keihard mee. Dat ik als enige Belg een tourkaart haalde, bewijst hoe moeilijk het is. Het is de moeilijkste week van het jaar. In 2024 heb ik veel tijd en geld geïnvesteerd in de Challenge Tour en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Maandag was het even bekomen in de zetel, want het was een slopende week. ’s Avonds heb ik op het gemak nog een pijltje geworpen. Dinsdagnacht ging ik weer aan de slag.”

Nu opent er een nieuwe wereld voor Stefaan. Volgende maand is zijn eerste Pro Tour. “Ik zal proberen aan zoveel mogelijk tornooien mee te doen. Met de andere Belgen heb ik een goede band, dat komt zeker goed. Het is zaak om vooral te genieten en twee jaar lang het beste van mezelf te geven. Ik blijf ook werken. Na een jarenlange carrière op zee, waar ik ooit eens aan de dood ontsnapte, werk ik nu ’s nachts in de vismijn.”

Oorsprong Friete

Stefaans bijnaam is Friete en dat is niet per se door een voorliefde voor frieten. “Toen ik vroeger aan het darten was, vroegen ze me hoe goed ik aan het gooien was. Ik zei toen dat ik niet goed gooide, volgens de uitdrukking ‘ik smijt geen frieten’. Dat is blijven hangen en intussen staat er ook een friet afgebeeld op mijn shirt”, aldus Stefaan, die overspoeld werd met felicitaties. “Sinds corona is darts enorm populair in ons land. De berichtenstroom is zot, mijn telefoon staat niet stil. Ik wil iedereen bedanken en ik kan trouwens nog aankondigen dat mijn eigen pijlen van One80 binnenkort verkrijgbaar zullen zijn in Dartshop Vanhee. Dat is een hele eer voor mij.”

“Intussen staat er ook een friet afgebeeld op mijn shirt”

Stefaan wil ook nog benadrukken dat hij goed omringd is. “Het is dankzij mijn vrouwtje Gwenny Verhelst dat ik vijf jaar herbegonnen ben. Zonder haar had ik dit niet kunnen bereiken. Ook mijn vrienden steunen me enorm.”

Geliefd persoon

Gwenny, die al zo’n vijf jaar aan de zijde staat van Stefaan, glimt van trots. “Ik volgde alles van thuis mee, want ik baat café ’t Veld uit”, vertelt ze. “Samen met de klanten volgden we de uitslagen via Dartconnect. Het is fantastisch dat zijn droom is uitgekomen. Als je het iemand gunt, dan is het Stefaan wel. Hij heeft er keihard voor gewerkt. Stefaan heeft geen dikke nek en praat tegen iedereen. Dit is de kers op de taart. Stefaan kwam zondagavond met een big smile thuis. Ik was blij dat we herenigd waren. Of ik zelf hem zelf met Friete aanspreek? Neen, ik kies voor schietje. Enkel als hij me niet hoort, zou ik eens Friete roepen. Dan hoort hij me direct”, lacht Gwenny, die in het café vijf dartsborden heeft. “We hebben twee ploegen van ’t Westland en er wordt hier elk weekend gespeeld. Soms organiseren we ook zelf een tornooi.”

Gwenny’s broer Brian Verhelst (50) was wel mee naar het Duitse Kalkar. Hij en Stefaan zijn twee handen op een buik. “Ik nam zelf ook deel aan de Q-school, maar overleefde de qualifying stage niet”, vertelt Brian, beter bekend als Workel.

Memorabel

Brian is zelf ook darter en al jarenlang actief bij Killing Darts. “Ik had geen grote verwachtingen, want mijn lichaam wil nog niet mee. Ik was vooral mee om Stefaan te ondersteunen. Het werd een memorabele week en een nagelbijter tot de laatste dag. Als je ziet wie er allemaal geen tourkaart haalde, dan is het zot wat Friete bereikt heeft. Het is een week om nooit meer te vergeten en het is eigenlijk nog maar het begin. Ik denk dat hij nu nog losser zal gooien, want er valt een serieuze druk van zijn schouders. Het zal voortaan niet meer alleen rond de kerktoren zijn. Waar het kan, zal ik hem blijven bijstaan.”