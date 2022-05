Het kruim van de Vlaamse petanquespelers te gast in Brugge

In Brugge bij Petanqueclub De Gulden Kamer in Sint-Kruis had zondag het Vlaams kampioenschap petanque triplette plaats, waar er zowel bij de heren als de dames met drie tegen drie gespeeld wordt, met ieder twee ballen. Vorig weekend had in Dilbeek reeds het Vlaams kampioenschap doublette plaats of met twee tegen twee met ieder drie ballen.

Bij zonnig weer waren er in Brugge 216 spelers uit de vijf Vlaamse provincies vertegenwoordigd. “Elke provincie mag om precies te zijn tien ploegen afvaardigen”, weet Yves Callebert, sportverantwoordelijke en bestuurslid bij Petanqueclub De Gulden Kamer dat overigens over dertig nieuwe leden beschikt. “Zowel bij de dames als bij de heren gaat het om elk negen, plus de winnaar van vorig jaar en ook de organisator mag een ploeg meer op het veld brengen, zodat we in totaal aan 48 teams komen.”

De helft hiervan kon zich kwalificeren voor het Belgisch kampioenschap in Ukkel. “Ze begonnen in een poule van vier ploegen. De twee winnaars konden doorstoten om in de namiddag voor de Vlaamse titel te spelen, maar beiden zijn reeds zeker van deelname aan het BK. Wij met een ploeg in eerste nationale hebben hiervoor dus zeker de ambitie”, aldus Callebert.

In afwachting van de wintercompetitie die van start gaat in september en waar De Gulden Kamer met een extra ploeg op zondag in competitie gaat, met daarbij voor de helft jeugdspelers, worden er nu kampioenschappen en volop tornooien met inzet georganiseerd. “Op zaterdag 13 augustus hebben wij hier in de Gulden Kamer in Brugge vanaf 9.30 uur zelfs een sextet-tornooi, met zes spelers en minstens een dame per ploeg en waar we toch ook tussen de 150 en 200 deelnemers verwachten.” (ACR/GF)