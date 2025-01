“Het is soms nagelbijten voor mijn ouders”: Jetskiër Joni (16) verovert drie titels in één jaar

Hij is amper 16 jaar, maar veroverde het voorbije jaar al liefst drie wereldtitels in het jetskiën. In de omgebouwde mobilhome van zijn ouders reist Yoni Hamelin heel Europa af, van triomf naar triomf. Het volgende doel? Ook in de koningsklasse GP1 schitteren.

Indeze reeksstellen we elke week een West-Vlaamse wereldkampioen in een minder bekende sport voor. Volgende week: Yoni Hamelin (16), drievoudig wereldkampioen jetskiën.

Drievoudig wereldkampioen, tweevoudig Europees kampioen én tal van andere internationale wedstrijden op zijn palmares. In één jaar tijd werd de prijzenkast van Heulenaar Yoni Hamelin stevig aangevuld, nadat hij eerder in de jeugdreeksen al heel wat eremetaal bij elkaar jetskiede. “Klopt helemaal”, lacht Yoni. “Mijn kamer staat vol, net als de kast beneden, de kast in het atelier… Ik zei al eens lachend dat we stilaan moeten bijbouwen!”

Evident is die zegetocht nochtans niet. Door zijn jonge leeftijd maakte Yoni pas dit jaar zijn debuut in de kampioenschappen voor volwassenen. Bij zijn eerste wereldtitel, die hij in juni pakte in Italië, was hij amper 15. In oktober deed hij dat kunstje doodleuk over in de Verenigde Staten, waar de wereldkampioenschappen van de andere federatie plaatsvonden. Beide WK’s waren samen goed voor driemaal goud en eenmaal zilver. “Intussen beginnen die resultaten door te dringen, want het is toch echt wel bijzonder. Doorheen het jaar is het moeilijk om daar lang bij stil te staan, want er komt meestal snel een nieuwe wedstrijd aan. Dat ik dit kan en mag doen is gewoon magnifiek.”

Grote dankbaarheid

Yoni beseft dat niet alleen zijn talent aan de basis ligt van de vele titels, maar ook zijn uitstekende entourage. Hij laat het dan ook niet na om verschillende mensen te bedanken. “In eerste instantie mijn ouders David Hamelin en Tina Degryse. Zonder hen is dit simpelweg niet mogelijk. Mijn sport kost best veel, dus budgettair hebben zij al veel voor mij gedaan. Maar ik denk ook aan de vele tijd die ze eraan spenderen. Zij brengen me overal heen, tot in Frankrijk, Italië, Portugal of Hongarije. Bovendien zorgen ze ervoor dat ik me puur op de wedstrijd kan focussen. Gezond eten, transport, de juiste benzine, dat regelen zij allemaal. Dat maakt volgens mij zeker een groot verschil.”

Yoni Hamelin in actie. © gf

“Het rondrijden naar wedstrijden doen we overigens in een speciaal voertuig. Het is eigenlijk een paardentrailer die omgebouwd is tot mobilhome, met ruimte voor een quad en drie jetski’s. Daarmee rijden we heel Europa rond. Enkel het WK in de Verenigde Staten was een beetje moeilijk natuurlijk.”

“Wie ik zeker ook nog wil bedanken is Quinten Bossche. Met hem en een tiental anderen train ik wekelijks samen in Roksem bij Oudenburg. Quinten is zelf een absolute wereldtopper in de hoogste klasse van het jetski. Hij bouwt mijn jetski’s en geeft me technisch advies. Je mag hem gerust mijn mentor op het water noemen. Daarnaast wil ik ook mijn school PTI Kortrijk bedanken. Als atleet in een gemotoriseerde sport is het voor mij niet mogelijk om een topsportstatuut te krijgen. Toch stellen zij zich erg flexibel op als ik internationale topwedstrijden heb. Ze gunnen mij dit succes en dat weet ik enorm te appreciëren.”

Dromen

Zelfs als drievoudig wereldkampioen ziet Yoni nog steeds de nodige progressiemarge. Dat komt omdat het jetskiën verschillende klassen heeft. Doorbreken in de GP1, zeg maar de Formule 1 van het jetskiën, is dan ook zijn grote droom. “Ik pakte mijn titels in de klassen GP3 en GP4. De klasse wordt bepaald door de motor. Hoe zwaarder de motor, hoe hoger de maximale snelheid uiteraard. In de GP3 halen we ongeveer 86 kilometer per uur, in de GP4 gaat dat al tot 103 km/u. Ter vergelijking: in de GP1 liggen de topsnelheden in het water tussen de 115 en 125 kilometer per uur.”

“Of er ook tijd is voor een vriendinnetje? Ik hoef toch ook niet alles te vertellen in de krant, hé”

“Het blijft hoog gegrepen, want de concurrentie is best groot. Maar ik heb de tijd in mijn voordeel. De meeste deelnemers in de GP1 zijn tussen de 20 en 30 jaar. In Europa ben ik wellicht de jongste op mijn huidige niveau, maar in de VS en Australië zijn er wel nog. Het zou best kunnen dat zij in de toekomst mijn grote tegenstanders worden.”

Agressieve start

Voor Yoni voelen jetskiwedstrijden inmiddels vertrouwd aan, maar het brede publiek kent de sport minder goed. Als wereldkampioen geeft hij graag een kleine introductie. “Op het water wordt een parcours uitgestippeld met in totaal zo’n 30 à 40 boeien. We beginnen steeds met de chrono’s. Daarin krijgt elke rijder 15 minuten om rondes af te leggen. Die tijden bepalen vervolgens je startpositie. Een heel belangrijk element, want de start is in het jetskiën cruciaal. Je kan het een beetje vergelijken met motorcross of veldrijden, waar ze ook echt strijden om als eerste het veld in te gaan. Inhalen is nu eenmaal niet zo eenvoudig, dus kan je maar best meteen voorin zitten.”

“De tijd speelt in mijn voordeel. De meeste deelnemers in de GP1 zijn tussen 20 en 30 jaar”

“Net omdat het zo belangrijk is, vormt de start ook het gevaarlijkste punt van de wedstrijd. Iedereen ligt heel dicht bij elkaar, waardoor je als rijder eigenlijk enkel een grote witte wolk van water ziet. Het kan er redelijk agressief aan toe gaan, waardoor het voor mijn ouders wel nagelbijten is als ze staan toe te kijken. Op zo’n moment wil je echt niet in het water terechtkomen. Na de start gebeurt het grootste spektakel in de zogenaamde dubbele stroken. Dat zijn stukken in het parcours die parallel zijn uitgetekend naast elkaar. De ideale plaats voor inhaalmanoeuvres dus. En op het einde van de rit wint de snelste natuurlijk, dat lijkt me duidelijk.”

Breakdance

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is het al bijna tien jaar geleden dat Yoni kennismaakte met de sport tijdens een gezinsvakantie. Toch probeerde hij ook andere sporten uit. “Mijn ouders waren allebei triatleten en ik begon aanvankelijk met zwemmen. Dat vond ik leuk, maar het kriebelde niet echt om competitief te zwemmen. Daarna heb ik ook nog een tweetal jaar aan breakdancen gedaan, maar toen kwam de jetski in mijn leven. Beide waren nog moeilijk te combineren en vanaf dan lag mijn focus volledig op mijn sport.”

“De vele verplaatsingen, trainingen en school zorgen ervoor dat ik niet veel tijd heb voor andere hobby’s. Op vrije momenten ga ik ook liever fietsen dan een pint drinken. Dat houdt me fit én doe ik graag. Of er ook tijd is voor een vriendinnetje? Ik hoef toch ook niet alles te vertellen in de krant, hé.” (lacht)