Het is officieel: Delfine Persoon mag boksen voor de wereldtitel tegen de Amerikaanse Baumgardner

Delfine Persoon straalde als nooit tevoren als ze maandagavond het verhaal van haar kamp in de Verenigde Arrabische Emiraten aan de pers mocht vertellen bij haar sponsor Electro Steen in Zedelgem.

“Die ruime puntenoverwinning in Abu Dhabi voor de WBC Silver Titel tegen de Française Elhem Mekhaled betekent ook dat de WBC me nu erkent als de officiële uitdager van de Amerikaanse wereldkampioene bij de super vedergewichten Alycia Baumgardner.

“Voorzitter van de WBC vrouwen Müller-Michaëlis bevestigde dat ze de managers van Alycia Baumgardner en Delfine Persoon zal samenroepen om een wk-titelkamp te organiseren en Eddy Hearn, manager van de Amerikaanse kan dat niet meer beletten”, zegt coach Filiep Tampere.

Heel wat moeite

Het heeft heel wat moeite gekost voor Delfine om na de dood van Kalifa Bi Zayed Al Nahyan, president van de Verenigde Arabische Emiraten, toch nog te kunnen boksen voor de WBC Silver titel bij de super vedergewichten.

“Woensdagmorgen 18 mei kregen we plots te horen dat de kamp, die eerst tot eind juni en dan zelfs tot in oktober zou uitgesteld worden, toch zaterdag 21 mei zou plaatsgrijpen in de Coca Cola Arena in Dubai en niet op het helikopterplatform van het beroemde hotel.”

“Diezelfde avond zijn we opnieuw naar Dubai vetrokken”, zeggen Filiep en Delfine. “En na veel wachten kregen we te horen dat de kamp niet in Dubai maar in Abu Dhabi, 100 kilometer verder, zou plaatsgrijpen.”

Geen geloof

Delfine en Filiep geloofden zelfs niet meer dat er nog een kamp zou komen, maar het is uiteindelijk toch gelukt. “Een kamp dat eigenlijk voor Delfine een week eerder had moeten plaatsgrijpen omdat ze dan in topvorm was”, zegt haar Filiep.

“Mentaal en fysiek deden al die beslommeringen mij geen goed”, voegde Delfine eraan toe. “Die kamp van zaterdag was voor mij 10 ronden werken en ervoor gaan. Elhem Mekhaled gunde me ook weinig rustperiodes. En dan was er bij mij nog altijd die twijfel over de beslissingen van de internationale refs.”

“Uiteindelijk won ik verdiend en de punten liegen er niet om: 97-94, 97-93 en 96-94. Toen de ringscheidsrechter mij had opstak riep ik luidop ‘yes’! Een ontlading na een turbulente week.”

Mooie afsluiter?

Delfine had maar weinig hoop meer dat ze ooit nog de kans zou krijgen om voor een wk-titel te boksen. “Maar dat kamp komt er nu toch. Waarschijnlijk in september en misschien weer in de Verenigde Arabische Emiraten. Tegen de regerende wereldkampioene Alycia Baumgardner.”

“Het einde van mijn bokscarrière is nu een beetje uitgesteld. Mijn carrière afsluiten met een wereldtitel zou toch mooi zijn! Maar ik zie wel. Ik ben wel 37 maar ik train nog altijd enorm graag. Soms vragen mensen zich af waarom ik dit nog allemaal doe. Maar als ik na het werk mijn sportschoenen kan aantrekken, dan voel ik me gelukkig en goed in mijn vel. Ik sport zo graag!”

(IB)