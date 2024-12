“Het is een levensverhaal dat nooit af zal zijn”: Michèle George (50) kijkt terug op de Paralympische Spelen waar ze zesde én zevende gouden medaille won

Amazone Michèle George werd op 2 januari 50 jaar. Ze haalde op de vorige drie Paralympische Spelen al vijf gouden medailles, dat bijzondere jaar 2024 moest en zou in Parijs “gemarkeerd” worden met nóg twee exemplaren. Een verhaal van veel opofferingen, de liefde voor haar (verliefde) merrie Best of 8 en onwaarschijnlijke wilskracht. “Na die eerste medaille wist ik meteen: we go for it!”

De ‘ongeziene’ zomer van amazone Michèle George, begin september twee gouden medailles op de Paralympics, begon al op … 2 januari. Die dag werd de Oostendse 50 jaar. “Toch een bijzonder cijfer. Een nieuwe deure, zegt men.” Maar ook die bijzondere verjaardag viert Michèle niet met een groot feest. Want ze viert haar verjaardagen nooit groot.

“Het was weer een feestje in alle intimiteit, met mijn man Bernard en zoon Pierre-Paul (21) en dochter Camille (22). En weet je waarom? Omdat je 365 dagen 50 jaar bent en omdat ik van élke dag een feest wil maken. Op mijn manier. Maar dit jaar wilde ik er wel iets speciaals van maken. Dat 50ste jaar markeren. Met twee gouden medailles in Parijs, mooier kan niet, zat toen al in mijn hoofd.”

Onverzettelijke wilskracht

Parijs 24 wordt haar vierde Paralympics. Sinds een ongeval bij het paardrijden in 2008 is Michèle verlamd aan het linkerbeen maar door haar onverzettelijke wilskracht én de liefde voor en van haar paard Rainman – “Ik voelde dat hij elke dag op mij wachtte” – keerde ze terug als amazone. Vier jaar later al wint ze op de Paralympics van Londen haar twee eerste gouden medailles, in de dressuur en de freestyle. In Rio 2016 volgt alweer goud en zilver, telkens met Rainman. En in Tokio 2020 met de merrie Best of 8 nogmaals tweemaal goud.

“Maar ik wist dat Parijs 24 voor Best of 8 de laatste Spelen zouden worden, ook dat was een reden om mij helemaal te focussen op de Paralympics in Parijs.”

Daar was ze in november 2023 al aan begonnen. Letterlijk met man en paard verhuisd naar Zuid-Frankrijk, tussen Nice en Saint-Tropez, waar ze zich met Best of 8 optimaal kon voorbereiden op Parijs 24.

“Mooi weer, langere dagen… Het was combineerbaar met mijn werk (een consultancy-project in de Human Resources voor Addeco) en ik had meer tijd voor training, kine… dan thuis. Ik leefde er in de bubbel die ik nodig had. Elke ochtend om 5 uur op om te trainen… Met dank aan mijn man die zich daar ook een jaar mee afzonderde. My perfect partner in crime!”

Die bubbel kostte wel geld. Veel geld. “We huurden er en omdat we in maart besloten er ook de duurdere zomermaanden bij te nemen, liepen de kosten nog hoger op. Maar ik zat met mijn merrie en ons hele team zo perfect op schema dat terugkeren uiteindelijk geen optie was. Het was mijn beste beslissing ooit.”

Eind augustus trekt het team dan van Zuid-Frankrijk naar de hoofdstad. “We gingen op hotel, het olympisch dorp lag te ver van de site en ik wilde dicht bij mijn paard blijven. Alle begrip dat anderen liever opgaan in de bijzondere olympische beleving maar al ben ik altijd dankbaar te mogen deel uitmaken van die happy few, mijn beleving is anders. Voor mij geldt: mijn paard en ikzelf. We hebben daar vier jaar naar gewerkt, ik ga naar de Spelen om te presteren.” En in haar hoofd is dat: om te winnen.

Michèle George met haar gouden merrie Best of 8 tijdens de Paralympische Spelen in 2024. © Alex Davidson Getty Images

Ook de openingsplechtigheid op 28 augustus laat Michèle aan zich voorbij gaan. Ze blijft liever bij haar paard. Resoluut: “Mijn paard en ik zijn een team, ik laat haar niet alleen!”

En dan schrijven we 4 september 2024. En jawel, ze staat ’s morgens op met de gedachte van 2 januari: “Vandaag gaan we 2024 markeren. Vandaag moet het gebeuren.” Er zich speciaal voor opmaken zoals in Tokio, toen ze omwille van de vochtigheid permanente make up liet aanbrengen, hoeft niet, die ooglijnen staan er nog: Michèle en Best of 8 verschijnen in de wondermooie tuinen van Versailles op hun best.

Alleen dochter Camille en Bernard mogen nog in haar buurt. Haar man zegt geen woord. “Hij kent zijn madame… (lacht). Maar Camille is zó belangrijk voor mij. Als mijn groom (verzorgt het paard, red.) en zelf ook ruiter kent ze de sport door en door, al van toen ze in de pampers zat, nam ik haar mee naar de stallen. Ze is mijn perfecte spiegel, ziet tot in de details wat er beter kan en loopt op de wedstrijd uitgekiend tot de laatste seconde en centimeter mee tot de competitiezone. Tot ik roep gogogo! Ik put daar zóveel vertrouwen uit. (denkt na) Zuid-Frankrijk, Camille en mijn hele team, want het is echt een téamsport: het is bijna autistisch, elk detail moet kloppen. Ik weet zeker dat dát het verschil maakt tussen middelmaat en succes. Het gaat in onze sport uiteindelijk over honderdsten van een procent.“

Gouden Best of 8

Alleen knaagt nog tot de laatste seconde de vraag: hoe zal Best of 8 in dat unieke decor presteren met 16.000 luidruchtige toeschouwers in de tribunes? Maar de merrie geeft geen krimp. “Ze voelde ook: het is nú! Ongelofelijk!” Michèle pakt goud. Michèle en Best of 8 pakken goud. Onweerstaanbaar. Waardoor Best of 8 nog maar eens haar naam waar maakt: de beste 8 mogen naar de freestyle. De eerste gouden medaille is binnen maar Michèle landt heel snel van haar roze wolk: “Next to go!”

“Mijn merrie voelde het ook: het is nú! Ongelofelijk!”

Want ze wilde dat jaar 2024 toch markeren met twéé gouden medailles? Dáárom toch stuurt een vriendin dat berichtje: “Je hebt twee kinderen, Michèle! Pak dus ook maar die tweede gouden medaille.”

Ze kijkt terug: “Het werd tricky: iedereen vond blijkbaar na mijn vorige paralympische dubbels een tweede gouden medaille vanzelfsprekend Maar ik hou wel van druk. Die maakt me beter. En ik bleef in mijn bubbel, vol vertrouwen in mijn paard en mezelf.” Next to go: zaterdag 7 september, kasteel van Versailles, freestyle vijfde graad. 1. George, 81,470 procent. Duidelijk. George zal niet alleen op haar eentje voor twee van de zeven gouden medailles voor België hebben gezorgd, haar zévende paralympische goud is meteen de evenaring van het record van rolstoelatleet Paul Van Winkel.

Wees gerust, dezelfde dag al weet ze: binnen vier jaar bréék ik dat record: “Eigenlijk wel. Ik dacht: we gaan er voor!”

Niet opbranden

Maar nu mag de riem, letterlijk, er eindelijk wat af. Al is er meteen het besef: dit was het laatste paralympische kunstje met haar geliefde Best of 8. “Op de volgende Spelen zal ze 18 jaar zijn, dat is te oud voor dat niveau. Onderschat dat niet: ze heeft jarenlang dagelijks keihard getraind, moest haarfijn worden afgesteld. Ze kende tot ze in mijn handen kwam een turbulente jeugd, ik heb er ongelooflijk veel tijd moeten insteken, tot op een punt dat ze haar leven zou geven voor mij. En we trokken jarenlang van kampioenschap naar kampioenschap: twee keer dubbel goud op de Spelen, dubbel goud op een WK, dubbel goud op een EK… Uit diep respect zeg ik dan: we gaan de citroen niet uitpersen, haar niet opbranden. Al is het geen afscheid: Best of 8 blijft bij mij, ze kan zelfs best nog andere concours’ aan, ze is niet opgebrand.”

Best of 8 verdient een rustiger… romantisch leven. Want na de Spelen keren beiden terug naar Zuid-Frankrijk. Omdat … Best of 8 er een vriend heeft. “Zo romantisch, écht! (lacht) Ik vond dat ze elkaar moesten terugvinden, ze was daar supergelukkig. We zijn pas eind november allen samen teruggekeerd naar België en nu is het tijd voor leukere dingen samen, zonder druk op de ketel.”

Einde ‘ongeziene’ zomer. Al volgt voor Michèle in september en oktober nog een Indian Summer. “Eindelijk eens thuis kunnen genieten van mijn familie, ‘s ochtends tijd hebben voor het ontbijt en bij te praten…. Vooral met mijn man dan, de kinderen studeren nog, Camille trok zelfs meteen na de Spelen voor humanitair werk naar Zuid-Afrika. Als men mij vraagt hoe ik de Paralympics 24 heb gevierd, zeg ik: zoals mijn verjaardagen. Geen groot feest. Maar er elke dag van genieten. Eens niet moeten denken aan presteren.”

“Men roept wel veel over inclusie, maar ik kreeg slechts 41.000 euro. Dat is het bedrag voor één gouden medaille, terwijl ik er twee won”

Hoewel, we zijn begin december 2024, Michèle denkt al enkele maanden alweer aan de Paralympics van 2028. Ze kan in Los Angeles Belgisch recordhouder worden – we go for it… – en ze heeft er weer wat te markeren: het zou precies 20 jaar na haar ongeval zijn. Maar eerst moet ze een vervanger vinden voor Best of 8. Maar daar is een bom geld voor nodig. “Je moet rekenen op 400.000 à 500.000 euro. En de subsidies die ik als topatleet krijg zijn peanuts, al bedrijf ik een sport die ongelooflijk veel geld kost. Ik zal je wat vertellen over de premies die ik kreeg voor mijn twee gouden medailles. Dan roept men wel veel over inclusie en wordt zelfs verteld dat de Paralympiërs hetzelfde prijzengeld krijgen als de Olympiërs, 50.000 euro voor elke gouden medaille. Maar ik kreeg dus maar bruto 50.000 euro, voor één medaille dus terwijl ik er twee won. Netto werd dat 41.000 euro….” Het volstaat hoegenaamd niet voor alle kosten die ze sinds november voor die twee medailles had gemaakt en nu wacht haar een moeizame zoektocht naar geld voor een nieuw paard.

“Ik krijg alvast geen enkele steun van de Belgische overheid, al gaat het om een Belgisch exportproduct. Ik ben nu dus op zoek naar privé-partners. En dat is ook al minder evident dan voor olympische atleten. Al hebben we afgelopen jaren een ongelooflijke weg afgelegd, het blijven ‘maar’ Paralympische Spelen.”

En daarom wil de Oostendse blijven vechten voor inclusie, ook als voorzitter van Inter, het Vlaamse agentschap dat ervoor zorgt dat gebouwen toegankelijker worden.

Intussen volgde wel de ene erkenning na de andere. De amazone was al Commandeur in de Kroonorde, was al twee keer Paralympiër van het Jaar, werd ereburger van Waregem waar ze nu woont, was genomineerd voor West-Vlaamse Ambassadeur…

Nog een droom

Maar het mooiste moet nog komen. Met kerst is Camille weer thuis. Haar ‘poppemie” die in Parijs van ’s morgens 6 uur tot ’s avonds 23 uur over Best of 8 waakte.

“Met kerst zal er eindelijk eens tijd zijn om bij te praten. Over ons fantastisch jaar. Over die onvergetelijke zomer, ja. Maar het is een levensverhaal dat nooit af zal zijn. Omdat ik nog zoveel meer moois wil meemaken.” LA 28, ja. En er is nog een droom: het valide circuit. Ondanks haar beperking. Maar die is minimaal, vijfde graad.

“Al nodig ik iedereen uit om mijn medisch dossier in te kijken. Terwijl ik van sommige concurrenten niet eens weet wat hun beperking is. Maar ik zou wel heel graag de uitdaging en oefening aangaan: wat kan ik in het valide circuit? Alleen heb ik dan twee paarden nodig van 500.000 euro.”